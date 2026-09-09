Yanan evden cansız bedenleri çıkarılan çiftle ilgili korkunç gerçek

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde yanan müstakil evde cansız bedenleri bulunan Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin otopsisinde vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. İncelemelerde evdeki ziynet eşyaları ile altınların kayıp olduğu belirlenirken, olayın hırsızlık amacıyla işlenen bir cinayet olduğu değerlendiriliyor.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü mezrasındaki iki katlı müstakil evde dün gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Karakoçan Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alevlerin teslim aldığı evde inceleme yapan ekipler, Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü’nün cansız bedenleriyle karşılaştı. Yaşlı çiftin cenazeleri, otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

OTOPSİDE KURŞUN İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Morgda yapılan otopsi işlemleri, olayın korkunç boyutunu gözler önüne serdi. İncelemelerde Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Çiftin silahla vurularak katledildiği ve ardından izleri yok etmek amacıyla evin ateşe verildiği değerlendirildi.

ALTINLAR VE ZİYNET EŞYALARI KAYIP

Olay yerinde ve evde yapılan detaylı incelemelerde ise Hayriye Üykü’ye ait altınların ve bazı değerli ziynet eşyalarının kayıp olduğu saptandı. Çifte ait ziynet eşyalarını çalan şüpheli veya şüphelilerin, cinayetin ardından yangın çıkararak kaçtığı şüphesi üzerinde duruluyor. Güvenlik güçleri, faillerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.