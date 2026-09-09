Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti

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Antalya'nın Aksu ilçesinde 3 gündür devam eden orman yangınında evlerinin yakınlarına kadar ulaşan alevlerle mücadele eden ekiplere yardım eden Hasan Kahya, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Kahya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bölgede 2 uçak, 8 helikopter ve yüzlerce araçla söndürme çalışmaları sürüyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde üç gündür devam eden orman yangınında, alevlere müdahale eden ekiplere yardım eden bir mahalle sakini kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA YARDIM EDERKEN FENALAŞTI

Aksu ilçesine bağlı Yeşilkaraman Mahallesi'nde ikamet eden Hasan Kahya, evlerinin yakınına kadar ulaşan alevleri kontrol altına almaya çalışan ekiplere yardım ettiği sırada aniden fenalaştı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edilen Kahya, kalp krizi nedeniyle yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti

GÖNÜLLÜ KURYELERDEN ZORLU ARAZİDE LOJİSTİK DESTEK

Yangın bölgesinde çok sayıda motosikletli kurye, saha personeline destek olmak amacıyla seferber oldu. Kuryeler; erzak dağıtım merkezlerinden temin ettikleri su, soda, ayran, kek ve sandviç gibi gıdaları araç ulaşımının zor olduğu engebeli arazilere taşıyarak görevlilere ulaştırdı. Ekiplere gıda ve su takviyesi sağlayan kuryelerin, aynı zamanda söndürme faaliyetlerine de bizzat destek verdiği bildirildi.

Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti

İHA'LARLA ANLIK TAKİP VE YÜZLERCE ARAÇLA MÜDAHALE

Söndürme çalışmaları, Aksu Karagöz mevkisinde konuşlandırılan yangın yönetim aracı üzerinden koordine ediliyor. İnsansız hava araçları (İHA) ve helikopterlerden aktarılan anlık görüntüler analiz edilerek bölgelerdeki ısı yoğunluğu kontrol ediliyor ve sahadaki ekiplerin konumlandırmaları bu verilere göre yönlendiriliyor.

Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti

Bölgedeki yangını kontrol altına alma çalışmaları an itibarıyla 2 uçak, 8 helikopter, 182 arazöz, 77 iş makinesi ve 204 diğer destek aracının katılımıyla devam ediyor.

Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti

ADANA'DA 16 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ, 795 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangınına 3 uçak, 9 helikopter, 2 insansız hava aracı, çok sayıda arazöz ve personel ile müdahale edilirken dumandan etkilenen 16 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek ayakta tedavi edildi. Alevlerin 3 ilçede ilerlediği Enizçakırı, Kirizli, Sarıağaç, Aydın, Doğanalanı, Üçtepe, Elifçeler, Eğriçam, Musullu, Dailer ve Musahacılar mahallelerindeki 265 hane boşaltıldı. Tahliye edilen 795 kişi, misafirhanelere yerleştirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti


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Son Dakika Güncel Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Savas naralari atanlar bir yangini sønduremiyorlar 1 1 Yanıtla
  • Zeynep Cezayirli Zeynep Cezayirli:
    Canım vatanımın oksijene tabiata ihtiyacı yok otele ihtiyacı var ???? 0 2 Yanıtla
  • Şehmus Aydın Şehmus Aydın:
    Allah rahmet eylesin 1 0 Yanıtla
  • İbrahim Özer İbrahim Özer:
    anlamadığım her yaz döneminde havanın poyrazlı ve rüzgarlı olduğu dönemde yangın çıkıyor neden acaba,? 0 0 Yanıtla
  • İbrahim Halil SARI İbrahim Halil SARI:
    kolaysa neden gidip de sondurmuyorsun? bu devlet sizlere rağmen iyi ayakta duruyor. 0 0 Yanıtla
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