Apple'dan yıllar sonra bir ilk! Fiyatı dudak uçuklatacak - Son Dakika
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Apple'dan yıllar sonra bir ilk! Fiyatı dudak uçuklatacak

Apple\'dan yıllar sonra bir ilk! Fiyatı dudak uçuklatacak
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Apple'ın 9 Eylül'deki etkinliğinde ilk katlanabilir iPhone modelini tanıtması bekleniyor. Analistler, 2 bin 500 doların (120 bin TL) üzerinde fiyatla satışa çıkabileceği belirtilen cihazın yüksek fiyatına rağmen kısa sürede katlanabilir telefon pazarının lideri olabileceğini öngörüyor.

Apple, Samsung, Google ve Huawei gibi rakiplerinin yıllardır yer aldığı katlanabilir telefon pazarına ilk kez adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin Kaliforniya'daki merkezinde düzenlenecek etkinliğin en dikkat çekici ürününün katlanabilir iPhone olması bekleniyor.

Apple'ın pazara rakiplerinden geç girmesinin şirkete bazı avantajlar sağladığı değerlendiriliyor. Analistler, şirketin bu süreçte katlanabilir cihazlarda karşılaşılan menteşe dayanıklılığı ve ekrandaki kat izi gibi temel sorunlar üzerinde çalışma fırsatı bulduğuna dikkat çekiyor.

FİYATI 2 BİN 500 DOLARI AŞABİLİR

Yeni iPhone'un en çok konuşulan özelliklerinden biri ise fiyatı. Analistler, katlanabilir modelin 2 bin 500 doların üzerinde bir fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini öngörüyor. Buna rağmen cihazın katlanabilir telefon kategorisinde kısa sürede lider konuma gelebileceği değerlendiriliyor.

IDC Kıdemli Araştırma Direktörü Nabila Popal, yüksek fiyatın satışların önünde büyük bir engel oluşturmayacağını düşünüyor. Popal, "2 bin 500 dolarlık fiyat etiketine rağmen Apple'ın katlanabilir telefonu raflardan hızla tükenecek" değerlendirmesinde bulundu.

APPLE'A 45 MİLYAR DOLARDAN FAZLA GELİR GETİREBİLİR

Popal'ın tahminine göre katlanabilir iPhone, katlanabilir cihazların toplam akıllı telefon pazarındaki payı düşük seviyelerde kalsa bile gelecek yılın sonuna kadar Apple'a 45 milyar dolardan fazla gelir sağlayabilir.

YENİ SİRİ DE SAHNEYE ÇIKACAK

Etkinliğin bir diğer önemli başlığı ise Siri olacak. Apple'ın sanal asistanında kapsamlı bir yeniliğe gitmesi ve bu süreçte Google'ın yapay zeka teknolojisinden yararlanması planlanıyor. Analistler, başarılı bir Siri yenilemesinin Apple'ın Google Gemini ile arasındaki farkı kapatması açısından önemli olacağını değerlendiriyor.

Apple'ın ayrıca üst segment iPhone Pro ve Pro Max modellerini yenilemesi, standart ve daha uygun fiyatlı modellerdeki güncellemeleri ise ilkbahara bırakması bekleniyor.

Cep Telefonu, Teknoloji, 9 Eylül, Ekonomi, Iphone, Apple, Son Dakika

Son Dakika iPhone Apple'dan yıllar sonra bir ilk! Fiyatı dudak uçuklatacak - Son Dakika

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