Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan yüzde 28,4’lük yıl sonu enflasyon tahminine göre memur ve emeklilerin alacağı yeni zam oranları netleşti. Senaryonun gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 9,04, memur ve memur emeklileri ise yüzde 7 zam alacak. Bu kapsamda yeni yılda lise mezunu bir memurun maaşı 75 bin 140 TL’ye, en düşük emekli maaşı ise 25 bin 671 TL’ye yükselecek.
Ekonomi yönetiminin açıkladığı Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda, 2027 yılının başında memur ve emekli maaşlarına yapılması beklenen olası zam oranları ve yeni maaş tabloları şekillendi.
ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 28,4
Ekonomi yönetimi tarafından açıklanan 2027-2029 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP) yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak yer aldı. Bu hedefin gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 9,04 oranında zam yapılması; memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 7 oranında zam alması öngörülüyor. Ek bir seyyanen zam kararı alınmadığı takdirde, 2027 yılının ilk yarısında en düşük emekli maaşının 25 bin 671 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
MESLEK BAZLI MAAŞLAR
OVP’deki yüzde 7'lik memur zammı senaryosuna göre meslek gruplarına göre oluşacak tahmini maaş tablosu şu şekilde:
- Memur (Lise - 9/1): 75.140 TL
- Memur (Üniversite - 9/1): 78.185 TL
- Şube Müdürü (1/4): 114.608 TL
- Uzman Öğretmen (1/4): 98.618 TL
- Başkomiser (3/1): 108.329 TL
- Polis Memuru (8/1): 99.101 TL
- Uzman Doktor (1/4): 182.681 TL
- Hemşire (Üniversite - 5/1): 90.784 TL
- Mühendis (1/4): 116.828 TL
- Teknisyen (11/1): 81.188 TL
- Profesör (1/4): 163.933 TL
- Araştırma Görevlisi (7/1): 109.974 TL
- Vaiz (1/4): 93.072 TL
- Avukat (1/4): 109.284 TL
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