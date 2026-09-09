Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar - Son Dakika
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Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar

Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
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Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan yüzde 28,4’lük yıl sonu enflasyon tahminine göre memur ve emeklilerin alacağı yeni zam oranları netleşti. Senaryonun gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 9,04, memur ve memur emeklileri ise yüzde 7 zam alacak. Bu kapsamda yeni yılda lise mezunu bir memurun maaşı 75 bin 140 TL’ye, en düşük emekli maaşı ise 25 bin 671 TL’ye yükselecek.

Ekonomi yönetiminin açıkladığı Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda, 2027 yılının başında memur ve emekli maaşlarına yapılması beklenen olası zam oranları ve yeni maaş tabloları şekillendi.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 28,4 

Ekonomi yönetimi tarafından açıklanan 2027-2029 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP) yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak yer aldı. Bu hedefin gerçekleşmesi durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 9,04 oranında zam yapılması; memur ve memur emeklilerinin ise yüzde 7 oranında zam alması öngörülüyor. Ek bir seyyanen zam kararı alınmadığı takdirde, 2027 yılının ilk yarısında en düşük emekli maaşının 25 bin 671 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

MESLEK BAZLI MAAŞLAR

OVP’deki yüzde 7'lik memur zammı senaryosuna göre meslek gruplarına göre oluşacak tahmini maaş tablosu şu şekilde:

  • Memur (Lise - 9/1): 75.140 TL
  • Memur (Üniversite - 9/1): 78.185 TL
  • Şube Müdürü (1/4): 114.608 TL
  • Uzman Öğretmen (1/4): 98.618 TL
  • Başkomiser (3/1): 108.329 TL
  • Polis Memuru (8/1): 99.101 TL
  • Uzman Doktor (1/4): 182.681 TL
  • Hemşire (Üniversite - 5/1): 90.784 TL
  • Mühendis (1/4): 116.828 TL
  • Teknisyen (11/1): 81.188 TL
  • Profesör (1/4): 163.933 TL
  • Araştırma Görevlisi (7/1): 109.974 TL
  • Vaiz (1/4): 93.072 TL
  • Avukat (1/4): 109.284 TL

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Son Dakika Güncel Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Apple User Apple User:
    Eyt den emekli olanları benim gibi Memur emeklisinden kesilen 22 bin TL lik para ile her bir emekli memura bir eyt li nin maaşını yüklediler konu anayasa mahkemesinde bekliyoruz. 3 1 Yanıtla
  • Güven Yaşar Güven Yaşar:
    seyyanen hakkımızı istiyoruz 3 0 Yanıtla
  • Korkusuz Korkak Korkusuz Korkak:
    eyt olmasa emekli maaşı ne kadar olacaktı yani 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar - Son Dakika
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