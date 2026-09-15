Açlık grevindeki Sumud Filosu aktivisti Nevvar'ın durumu ağırlaştı - Son Dakika
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Açlık grevindeki Sumud Filosu aktivisti Nevvar'ın durumu ağırlaştı

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Tunus İnsan Hakları Birliği Başkanı Bessam Trifi, Küresel Sumud Filosu kapsamında tutuklanan aktivist Vail Nevvar'ın açlık grevinin 30. gününde sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini bildirdi. Trifi, Mornegiyye Cezaevi'nde ziyaret ettiği Nevvar'ın 21 kilogram verdiğini ve konuşmakta, yürümekte güçlük çektiğini belirtti.

Tunus İnsan Hakları Birliği (LTDH) Başkanı ve avukat Bessam Trifi, Küresel Sumud Filosu kapsamında tutuklanan aktivist Vail Nevvar'ın açlık grevinin 30. gününde sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini bildirdi.

Trifi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mornegiyye Cezaevi'nde ziyaret ettiği Nevvar'ın 21 kilogram verdiğini, sık sık bayılma hissi yaşadığını ve vücudunun çeşitli bölgelerinde ağrılar bulunduğunu belirtti.

Nevvar'ın konuşmakta ve yürümekte güçlük çektiğini aktaran Trifi, tutuklunun sağlık durumunun ciddi boyuta ulaştığını ifade etti.

Küresel Sumud Filosu'nun Tunus'taki faaliyetleri kapsamında tutuklanan Nevvar, 16 Ağustos'ta açlık grevine başlamıştı. Diğer tutuklular Gassan Hınşiri, Gassan Buğdiri ve Nebil Şennufi de daha sonra açlık grevine katılmıştı.

Tunus makamlarından Nevvar'ın sağlık durumuna ilişkin ve diğer tutukluların açlık grevine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Tunus'ta Küresel Sumud Filosu tutuklularına ilişkin soruşturma sürerken, Nevvar ve diğer aktivistler sahte belge düzenleme, kara para aklama, dolandırıcılık ve bağışların kişisel amaçlarla kullanılması gibi mali suçlamalar kapsamında tutuklu bulunuyor. Tutuklular ise kendilerine yöneltilen suçlamaları reddediyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Cezaevi, Güncel, Tunus, Son Dakika

Son Dakika Güncel Açlık grevindeki Sumud Filosu aktivisti Nevvar'ın durumu ağırlaştı - Son Dakika

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