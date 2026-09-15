Çay ve kahveyi böyle içenler dikkat! Kanser riski 3 kat daha yüksek çıktı - Son Dakika
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Çay ve kahveyi böyle içenler dikkat! Kanser riski 3 kat daha yüksek çıktı

Çay ve kahveyi böyle içenler dikkat! Kanser riski 3 kat daha yüksek çıktı
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Oxford Üniversitesi'nin yaklaşık 1 milyon İngiliz yetişkinin verilerini incelediği geniş kapsamlı araştırmadan çay ve kahve tüketenleri yakından ilgilendiren sonuçlar çıktı. İçeceklerini "çok sıcak" tükettiğini bildirenlerde yemek borusu skuamöz hücreli karsinomu riskinin, ılık içenlere kıyasla yaklaşık 3 kat daha yüksek olduğu görüldü. Günde 6 veya daha fazla sıcak içecek tüketimi ise hastalık riskinde yüzde 71'lik artışla ilişkilendirildi.

Çay ve kahveyi çok sıcak tüketmeyi sevenleri ilgilendiren dikkat çekici bir araştırma yayımlandı. Oxford Üniversitesi araştırmacıları, içeceğin sıcaklığı ile belirli bir yemek borusu kanseri türü arasındaki ilişkiyi inceledi.

YAKLAŞIK 1 MİLYON KİŞİ İNCELENDİ

Oxford Üniversitesi'nde beslenme epidemiyoloğu Keren Papier'in başyazarı olduğu araştırmaya yaklaşık 1 milyon İngiliz yetişkin dahil edildi. Katılımcıların yaklaşık yarısı ortalama 14 yıl takip edilen Milyon Kadın Çalışması'ndan, diğer yarısı ise 11 yıl takip edilen İngiltere Biyobankası'ndan geldi. Çalışmanın sonuçları Uluslararası Kanser Dergisi'nde yayımlandı.

"ÇOK SICAK" İÇENLERDE RİSK YAKLAŞIK 3 KAT

Araştırmada katılımcıların çay ve kahve gibi içecekleri hangi sıcaklıkta tüketmeyi tercih ettikleri incelendi. Sonuçlara göre içeceğini "çok sıcak" tükettiğini bildiren kişilerde yemek borusu skuamöz hücreli karsinomu riski, "ılık" içenlere göre yaklaşık 3 kat daha yüksek çıktı. Keren Papier sonucu şu sözlerle anlattı: " İçeceklerini 'ılık' içtiğini bildiren kişilerle karşılaştırıldığında , 'sıcak' içenlerin SCC riskinin yaklaşık 1,7 kat daha yüksek olduğu, 'çok sıcak' içenlerin ise yaklaşık üç kat daha yüksek olduğu görüldü"

Çay ve kahveyi böyle içenler dikkat! Kanser riski 3 kat daha yüksek çıktı

GÜNDE 6 BARDAK VE ÜZERİNDE DİKKAT ÇEKEN SONUÇ

Araştırmanın öne çıkan bir diğer bulgusu tüketim miktarıyla ilgili oldu. Günde 6 veya daha fazla sıcak içecek tüketenlerde hastalığa yakalanma riski yüzde 71 daha yüksek bulundu. Bununla birlikte aynı ilişki, yemek borusunun alt bölümünde gelişen adenokarsinom için gözlemlenmedi. Araştırmacılar, tespit edilen ilişkinin gerçek bir neden-sonuç ilişkisini yansıtması halinde, insanların içeceklerini "çok sıcak" yerine "sıcak" tüketmesiyle skuamöz hücreli karsinom vakalarının yaklaşık yüzde 14'ünün önlenebileceğini hesapladı.

UZMAN "TEKRARLANAN BİR YANIK" BENZETMESİ YAPTI

Stony Brook Kanser Merkezi'nden Dr. Aaron Sasson, sıcak sıvıların yemek borusunu tahriş edebileceğine dikkat çekti. Sasson, "Tıpkı elinizi yakmak gibi, eliniz yanarsa, yanık bölgesinde deride skuamöz hücreli karsinom gelişme riskiniz artar," dedi. Ardından, "Yani bunu, yemek borusuna sürekli olarak tekrarlanan bir yanık gibi düşünün." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Sağlık Çay ve kahveyi böyle içenler dikkat! Kanser riski 3 kat daha yüksek çıktı - Son Dakika

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