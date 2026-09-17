CHP’li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda istifa etti: Yoluna bağımsız devam edecek - Son Dakika
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CHP’li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda istifa etti: Yoluna bağımsız devam edecek

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediye Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda, CHP grubundan ayrıldığını Meclis kürsüsünden açıkladı. Arda, bundan sonraki süreçte görevini bağımsız meclis üyesi olarak sürdüreceğini belirtirken, açıklamasının ardından AK Parti grubuyla tokalaşması dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kartal Belediye Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda, CHP grubundan istifa ettiğini açıkladı. Arda, görevlerini bağımsız meclis üyesi olarak sürdüreceğini belirtirken, açıklamasının hemen ardından AK Parti grubundaki üyelerle tokalaşması dikkat çekti.

İSTİFASINI İBB MECLİSİ KÜRSÜSÜNDEN DUYURDU

Ekrem Eray Arda, İBB Meclisi'nde yaptığı açıklamayla CHP grubundan ayrıldığını duyurdu. Arda, bundan sonraki süreçte herhangi bir siyasi partiye katılmayacağını ve İBB ile Kartal Belediye Meclislerindeki görevlerini bağımsız olarak sürdüreceğini belirtti.

“İSTANBUL HALKI BİZDEN MAZERET DEĞİL, İŞ VE HİZMET BEKLİYOR”

Arda, istifa gerekçesini açıklarken parti içi mücadeleler ve yetki tartışmaları yerine vatandaşın hizmet beklentisinin esas alınması gerektiğini söyledi.

CHP’li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda istifa etti: Yoluna bağımsız devam edecek

Arda açıklamasında, “İstanbul halkı bizden mazeret değil, iş ve hizmet beklemektedir” ifadelerini kullandı.

Siyasetteki enerjisini parti içi mücadelelere değil, vatandaşlara yönelik çalışmalara ayırmak istediğini belirten Arda, “Parti içi siyasetin yarattığı kısır döngünün, yetki ve alan kavgalarının bir parçası olmayı reddediyorum” dedi.

“BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEĞİM”

Herhangi bir siyasi partiye geçmeyeceğini belirten Arda, Kartal ve İstanbul için bağımsız şekilde çalışacağını ifade etti.

Arda, açıklamasının sonunda “Yeter, söz de karar da milletindir” sözlerine atıfta bulunarak, görevine bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi.

İSTİFANIN ARDINDAN AK PARTİ GRUBUYLA TOKALAŞTI

Arda'nın istifa açıklamasının ardından İBB Meclisi'ndeki AK Parti grubunun üyeleriyle tokalaşması da dikkat çekti. Görüntüler, Arda'nın herhangi bir partiye katılmayacağını açıklamasının hemen sonrasında gerçekleşti.

CHP’li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda istifa etti: Yoluna bağımsız devam edecek
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