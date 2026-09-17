Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kızağa çekildi

Galatasaray'da yeni sezona beklentilerin altında bir başlangıç yapan Barış Alper Yılmaz için teknik heyet devreye girdi. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, performansında düşüş gözlenen milli futbolcuyla bire bir görüşme gerçekleştirerek oyuncusuna moral ve motivasyon aşıladı.

''MİLLİ ARAYI İYİ DEĞERLENDİR''

Sezonun ilk haftalarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmekte zorlanan 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla özel bir toplantı yapan Buruk, milli arayı bir fırsat olarak görmesini istedi. Deneyimli teknik adamın, milli takımdan dönecek olan genç yıldızdan form grafiğini yükseltmesini ve ligin yoğun fikstürüne tamamen hazır bir şekilde girmesini talep ettiği öğrenildi.

FORMASI TEHLİKEDE

Geçtiğimiz sezon sergilediği dinamik oyun ve jokey kimliğiyle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Barış Alper'e olan güvenini tazeleyen Okan Buruk, milli ara sonrası yoğun maç temposunda oyuncusuna önemli sorumluluklar vermeyi planlıyor. Deneyimli hoca, istediği verimi alamaması durumunda ise Barış Alper'i yedek soyunduracak.