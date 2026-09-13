AK Partili Korkmaz, Burdur Valisi'nin tehdit sözleri üzerine Ankara Valiliği'nden koruma istedi - Son Dakika
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AK Partili Korkmaz, Burdur Valisi'nin tehdit sözleri üzerine Ankara Valiliği'nden koruma istedi

AK Partili Korkmaz, Burdur Valisi\'nin tehdit sözleri üzerine Ankara Valiliği\'nden koruma istedi
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AK Parti Burdur Milletvekili Prof. Dr. Adem Korkmaz, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın kendisine yönelik tehdit niteliğinde ifadeler kullandığını öne sürerek Ankara Valiliği'ne yakın koruma talebinde bulundu.

(BURDUR) - AK Parti Burdur Milletvekili Prof. Dr. Adem Korkmaz, yurttaşların şikayetlerini Ankara'da dile getirmesi nedeniyle Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın kendisine yönelik tehdit niteliğinde ifadeler kullanıldığını öne sürerek Ankara Valiliği'ne yakın koruma talebinde bulunduğunu açıkladı.

AK Parti Burdur Milletvekili Prof. Dr. Adem Korkmaz, Burdur merkezli Gür Haber sitesinin YouTube ve Facebook'ta yayınlanan programına katıldı.

Korkmaz, Burdur'da zorunlu dijital su sayacına ilişkin tepkileri Ankara'da dile getirdiğini, İçişleri Bakanlığı'nın bu konuya müdahale ettiğini anlattı.

Bunun ardından Burdur'da kendisi hakkında, Vali Tülay Baydar Bilgihan'ın "Ben de hocayı götürürüm" şeklindeki ifadesini duyduğunu söyleyen Korkmaz, bu ve başka bazı konuları görüşmek üzere Vali Bilgihan ile görüşmeye gittiğini bildirdi.

"Ben de hocayı götürürüm" şeklindeki ifadeyi Bilgihan'a sorduğunu aktaran Korkmaz, şunları söyledi:

"Evet, böyle bir şey olursa hocayı götürürüm. 'Seni' demiyor, aynı ifadeyi, 'Hocayı götürürüm' şeklinde tekrarlayınca konuşacak şey bitmiştir. Ben bir yıldır bunun ağırlığıyla yaşıyorum. 'Götürürüm' ifadesi ortada duruyor. Ne anlayacağım? Bu siyasi bir ifade midir? Benim can güvenliğimi kim koruyacak? Ben bu tehdidin içini nasıl dolduracağım? Ben bunun için Ankara Valiliği'nden koruma talep ettim, can güvenliğim için."

Korkmaz, söz konusu dilin "ezbere bir dil olmadığını, bilinçli şekilde inşa edildiğini" ifade ederek, "söylenen sözle bütünleşen uygulama ve davranışlar, en son 30 Ağustos kutlamalarında Valilikten tardedilmesi üzerine" adresinin bulunduğu Ankara'da, valilikten koruma talep ettiğini anlattı.

DİLEKÇEDE "AÇIK, DOĞRUDAN VE CİDDİ TEHDİT" İFADESİ

Korkmaz'ın 9 Eylül 2026 tarihli Ankara Valiliği'ne sunduğu dilekçede de kendisine yönelik ifadelerin tehdit niteliğinde olduğunu belirttiği görüldü. Dilekçede, Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan'ın Korkmaz'a, "Sen bana savaş açtın, ben de yine söylüyorum, bana bir şey olursa hocayı götürürüm" şeklinde ifade kullandığı öne sürüldü.

Korkmaz, bu sözlerin kendisine yönelik "açık, doğrudan ve ciddi bir tehdit" niteliğinde olduğunu savundu.

YAKIN KORUMA İSTEDİ

Korkmaz dilekçesinde, yaşanan gelişmelerin can güvenliği açısından risk oluşturduğunu belirterek, yakın koruma görevlisi tahsis edilmesini talep etti. Başvuruda ayrıca yakın koruma tedbirinin milletvekilliği görevinin gerektirdiği siyasi ve kamusal faaliyetler ile il içi ve il dışı seyahatlerde de uygulanması istendi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel AK Partili Korkmaz, Burdur Valisi'nin tehdit sözleri üzerine Ankara Valiliği'nden koruma istedi - Son Dakika

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