İran'da düşürülen ABD uçağının ikinci pilotu 2 gün ABD'ye mesaj iletmeye çalıştı - Son Dakika
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İran'da düşürülen ABD uçağının ikinci pilotu 2 gün ABD'ye mesaj iletmeye çalıştı

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ABD'nin 3 Nisan'da İran üzerinde düşürülen F-15E savaş uçağından 48 saatlik operasyonla kurtarılan ikinci pilot, saklandığı iki gün boyunca ABD'ye mesaj iletmeye çalıştığını söyledi. Sırtından, kolundan ve omzundan yaralanan pilot, kurtarılana kadar İran'ın kendisini aradığını belirtti.

ABD'nin İran üzerinde uçan "F-15E Strike Eagle" uçağının düşürülmesinin ardından 48 saatlik operasyon sonucu kurtarılan ikinci pilot, saklandığı iki gün boyunca ABD'ye mesaj iletmeye çalıştığını belirtti.

ABD'nin 3 Nisan'da İran üzerinde uçan ve İran hava savunması tarafından düşürülen "F-15E Strike Eagle" savaş uçağındaki Hava Kuvvetleri çalışanı, CBS News'e mülakat verdi.

İsmi paylaşılmayan ancak "Bravo" adıyla anılan asker, uçağın arka koltuğunda silah sistemlerini kontrol etmekle görevli olduğunu belirtti.

Bravo, uçağın vurulduğu anı "yük treninin çarpmasına" benzeterek düşerken paraşütünün hasar gördüğünü ve düştükten sonra ABD'nin başlattığı "operasyonla" yardımın ulaşmasının 2 gün sürdüğünü kaydetti.

Yüksek hızla düşmesinin ardından sırtından, kolundan ve omzundan yaralandığını ifade eden Bravo, sarp kayalıkların olduğu iki tepenin arasında bulunduğunu ve "güvenli bir yer bulabilmek için" yaklaşık 2,2 metre tırmandığını anlattı.

Bravo, kurtarılmayı beklerken İran'ın kendisini aradığını, bu süre boyunca elindeki iletişim araçlarıyla ABD'ye mesaj iletmeye çalıştığını söyledi.

CBS'in haberinde, İran'ın uçağı hedef almasının ardından birinci pilotun, operasyonun ilk 6 saatinde kurtarıldığı belirtildi.

Ne olmuştu?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Nisan'da ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

Bu süreçte ABD ordusu, önce uçağın pilotuna ulaşıp 48 saatlik operasyonun ardından Bravo'yu da kurtarmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Nisan'da yaptığı açıklamada İran sınırları içinde kalan ABD askerlerinin kurtarılması operasyonunun oldukça zor olduğunu belirterek "Bu riskli bir karardı çünkü bir ya da 2 kişinin yerine 100 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanabilirdi. Bu, verilmesi zor bir karardı." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonu sırasında görevlendirilen MC-130J tipi iki uçak "mahsur kalma" gerekçesiyle imha edilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da düşürülen ABD uçağının ikinci pilotu 2 gün ABD'ye mesaj iletmeye çalıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da düşürülen ABD uçağının ikinci pilotu 2 gün ABD'ye mesaj iletmeye çalıştı - Son Dakika
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