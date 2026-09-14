Çorum'da kene ısırması sonucu rahatsızlanan 64 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çorum'da kene ısırması sonucu rahatsızlanan 64 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Çorum\'da kene ısırması sonucu rahatsızlanan 64 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Akçicek köyünde kene ısırması sonucu rahatsızlanan 64 yaşındaki kadın, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 gün süren yoğun bakım tedavisine rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesi bugün öğle namazının ardından Akçicek köyünde toprağa verilecek.

Çorum'un Alaca ilçesinde kene ısırması sonucu rahatsızlanan 64 yaşındaki Zeliha Polat, sevk edildiği hastanede 3 gün süren yoğun bakım tedavisine rağmen hayatını kaybetti.

KENE ISIRMASI SONRASI HASTANEYE BAŞVURDU

Edinilen bilgiye göre, Alaca ilçesine bağlı Akçicek köyünde yaşayan 64 yaşındaki Zeliha Polat, bir süre önce kene ısırması sonucu rahatsızlandı. Polat, Alaca Devlet Hastanesine başvurdu.

3 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Daha sonra Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Polat, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Polat, 3 gün süren tedaviye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zeliha Polat'ın cenazesinin bugün öğle namazının ardından Akçicek köyünde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Hitit Üniversitesi, Çorum Alaca, Erol Olçok, Acil Durum, 3. Sayfa, Alaca, Alaca, Çorum, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da kene ısırması sonucu rahatsızlanan 64 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çorum'da kene ısırması sonucu rahatsızlanan 64 yaşındaki kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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