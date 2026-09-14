Güvenlik kamerası kaydetti: Kucağında taşıdığı kediyi yere çarptı, mahalle ayağa kalktı
Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda bir kişi, kucağında taşıdığı kediyi önce sıktı, ardından kafasından tutarak yere çarptı. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin ayakta durmakta zorlandığı görülüyor; kişinin alkollü olduğu öne sürüldü. Görüntüleri izleyen mahalle sakinleri şikayetçi olurken, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
BURSA'da bir kişinin kucağındaki kediye şiddet uygulayıp, kafasından tutarak yere vurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
GÜVENLİK KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ
Olay, saat 08.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen kişi, kucağındaki kediyi kafasından tutup yere vurdu. O anlar, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayakta durmakta güçlük çeken şüphelinin, kucağındaki kediyi önce sıktığı, ardından da kafasından tutup hızla yere vurduğu görüldü. Kedinin şüphelinin kucağındayken acıyla bağırdığı anlar ile şüpheli tarafından yere vurulduğu anların sesi de görüntüde duyuldu.
MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ, ŞÜPHELİ ARANIYOR
Görüntüleri izleyen mahalleli, duruma tepki gösterdi. Şikayet üzerine şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Güvenlik kamerası kaydetti: Kucağında taşıdığı kediyi yere çarptı, mahalle ayağa kalktı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?