Güvenlik kamerası kaydetti: Kucağında taşıdığı kediyi yere çarptı, mahalle ayağa kalktı

BURSA'da bir kişinin kucağındaki kediye şiddet uygulayıp, kafasından tutarak yere vurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ

Olay, saat 08.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen kişi, kucağındaki kediyi kafasından tutup yere vurdu. O anlar, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayakta durmakta güçlük çeken şüphelinin, kucağındaki kediyi önce sıktığı, ardından da kafasından tutup hızla yere vurduğu görüldü. Kedinin şüphelinin kucağındayken acıyla bağırdığı anlar ile şüpheli tarafından yere vurulduğu anların sesi de görüntüde duyuldu.

MAHALLELİ TEPKİ GÖSTERDİ, ŞÜPHELİ ARANIYOR

Görüntüleri izleyen mahalleli, duruma tepki gösterdi. Şikayet üzerine şüphelinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.