Sürücüler güne dev zamla uyandı! Motorin 100 TL sınırına dayandı - Son Dakika
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Sürücüler güne dev zamla uyandı! Motorin 100 TL sınırına dayandı

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Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 6,62 TL zam yapıldı. Artışın ardından motorin İstanbul'da 95,60 TL, Ankara'da 96,75 TL, İzmir'de 97,02 TL'ye yükselirken doğu illerinde 98,47 TL'yi gördü.

Akaryakıt ürünlerinden motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 6,62 TL'lik zam yapıldı. Küresel piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle gelen bu zammın ardından motorinin litre fiyatı doğu illerinde 100 TL'ye yaklaştı.

PETROL FİYATLARI 110 DOLARA YAKLAŞTI

Petrol fiyatlarının varil başına 110 dolara yaklaşması ve döviz kurlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarındaki artışı tetiklemeye devam ediyor. Uzmanlara göre fiyatlardaki bu tırmanışın temelinde iki önemli küresel gelişme yatıyor. Bunlardan ilki, Husilerin Babülmendep Boğazı'nda ticaret gemilerine yönelik sürdürdüğü saldırılar; ikincisi ise Körfez ülkelerinin Umman'da gerçekleştirmeyi planladıkları kritik enerji toplantısının ertelenmesi olarak gösteriliyor.

YENİ ÖTV TAKVİMİ UYGULAMADA

Fiyatlardaki artışın yanı sıra, motorin üzerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemeleri de fiyatlara yansımaya devam ediyor. Eşel mobil uygulamasından çıkarılan motorinde Ağustos ayında sıfırlanan ÖTV, 1 Eylül itibarıyla litre başına 3 TL olarak yeniden alınmaya başlandı. Belirlenen takvime göre motorinden alınacak ÖTV tutarı Ekim'de 6 TL, Kasım'da 9 TL, Aralık ayında ise 12 TL'ye yükselecek. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren ise bu tutar 13,9006 TL olarak sabitlenecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLAR

Son zammın ardından büyükşehirler ve bölgesel bazda güncel akaryakıt fiyatlarında son durum şu şekilde oluştu:

Motorin: İstanbul'da 95,60 TL, Ankara'da 96,75 TL, İzmir'de 97,02 TL, doğu illerinde ise 98,47 TL.

Benzin: İstanbul'da 80,26 TL, Ankara'da 81,25 TL, İzmir'de 81,52 TL, doğu illerinde ise 82,88 TL. 

İstanbul, Ekonomi, Ankara, İzmir, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sürücüler güne dev zamla uyandı! Motorin 100 TL sınırına dayandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • orhan1430 orhan1430:
    petrol savaş çıktığı zaman 120 doları gördü mazot 80 liraydı 2 0 Yanıtla
  • Mesut Akan Mesut Akan:
    Bir kilo ete birgün on litre mazota birgün hadi bilin bakalım 0 0 Yanıtla
  • Kerim Ayric Kerim Ayric:
    dış güçler :) 0 0 Yanıtla
  • bh6mzm4tm7 bh6mzm4tm7:
    galhh Abdulhamit galhhh 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sürücüler güne dev zamla uyandı! Motorin 100 TL sınırına dayandı - Son Dakika
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