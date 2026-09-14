Güney Afrika'da zincirleme trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Güney Afrika'da zincirleme trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti

Güney Afrika\'da zincirleme trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Western Cape eyaletinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 21 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Western Cape eyaletinde iki yolcu minibüsü ile bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

3 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza, N1 kara yolunun Prince Albert ile Leeu-Gamka arasındaki bölümünde meydana geldi. Western Cape Ulaştırma Departmanı Sözcüsü Muneera Allie, kazaya iki yolcu minibüsü ile bir otomobilin karıştığını açıkladı.

21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Allie, feci kazada 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin ise ağır yaralandığını belirtti.

Kazanın ardından N1 kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatılırken, bölgede acil yardım ve trafik ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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