Gıda tedarik firmalarına operasyon! 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı - Son Dakika
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Gıda tedarik firmalarına operasyon! 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağladığı belirlenen büyük dağıtıcı firmalara yönelik 22 ilde 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldığını, 41 şüpheli yönetici hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Meyve ve sebze hallerinin büyük tedarikçisi konumundaki 41 dağıtıcıya soruşturma başlatıldı.

Tarladan markete fiyat yolculuğunun mercek altına alındığı soruşturmada, hallerin büyük tedarikçi firmalarının sahte belgelerle ve arzı düşük göstererek fiyatları manipüle ettiği belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 41 şüpheli yönetici için gözaltı kararı verildiğini ve 22 ilde arama başlatıldığını duyurdu.

FİYATLAR MERCEK ALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamaları şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; üreticimizin emeğini, vatandaşımızın bütçesini ve piyasanın adil işleyişini korurken, fiyatları manipüle ederek haksız kazanç sağlayan ve ekonomik düzeni bozan suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Gıda tedarik firmalarına operasyon! 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı

Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmada, “tarladan markete fiyat yolculuğu” mercek altına alındı. Ticaret Bakanlığımızdan Hal Kayıt Sistemi, Tarım ve Orman Bakanlığımızdan Çiftçi Kayıt Sistemi verileri temin edildi; Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca kapsamlı rapor hazırlandı. Yaklaşık 1.029 çiftçinin beyanına başvurularak ürünlerin üreticiden hangi bedelle çıktığı ve tedarikçilere hangi şartlarda ulaştığı incelendi.

"SEBZE VE MEYVE FİYATLARINI MANÜPÜLE ETTİLER"

Yapılan incelemelerde, hallerin büyük tedarikçileri konumundaki bazı firmaların piyasadaki hâkimiyetlerini kullanarak ürün arzını olduğundan düşük, maliyetleri ise gerçeğinden yüksek gösterdikleri; sahte müstahsil makbuzları düzenleyerek gerçeğe aykırı maliyet oluşturdukları ve bu yöntemlerle yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağladıkları yönünde tespitlere ulaşıldı.

Gıda tedarik firmalarına operasyon! 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı

41 ŞİRKET YÖNETİCİSİNE GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda; fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, belgede sahtecilik ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden yürütülen soruşturmada, 41 büyük dağıtıcı firmanın 41 şüpheli yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi; 22 ilde toplam 109 iş yeri ve ikamette eş zamanlı arama başlatıldı.

Soruşturmayı büyük bir titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze; soruşturmaya veri, analiz ve raporlarıyla katkı sunan Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Tarladan sofraya uzanan zincirin hiçbir aşamasının üreticimizin emeği ve vatandaşımızın bütçesi üzerinden haksız kazanç kapısına dönüştürülmesine müsaade edilmeyecektir!"

Gıda tedarik firmalarına operasyon! 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı

33 KİŞİ GÖZALTINDA

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal, fatura, irsaliye ve müstahsil makbuzu ele geçirildi. Konu ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Akın Gürlek, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gıda tedarik firmalarına operasyon! 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Servet Yeşilkaya Servet Yeşilkaya:
    Toplayın bakalım nereye kadar. Kabahatin en büyüğü sizde olduğunu bildiğiniz halde toplayın.Biz bu işi yönetemedik diyemezsiniz tabi 14 27 Yanıtla
  • mustafa.sarifakioglu mustafa.sarifakioglu:
    çok geç kalındı yıllardır piyasalar manipüle ediliyor 26 0 Yanıtla
    Mesut Vatansever Mesut Vatansever:
    Şimdiye kadar yapılmamış bir operasyon tebrik ederiz 14 0
  • bh6mzm4tm7 bh6mzm4tm7:
    davul zurna ile alıp şov yapıyorlar . sonra sessizce serbest bırakıyorlar. 10 13 Yanıtla
  • Beyaz Gölge Beyaz Gölge:
    sonunda 21 0 Yanıtla
  • Samet Çakır Samet Çakır:
    bravo 12 1 Yanıtla
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