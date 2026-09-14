İstanbul Havalimanı\'nda 2 lastiği patlayan uçağın pilotu taksi yolunda bekledi / Ek bilgi

Amman- İstanbul seferini yapan Fly Jordan Havayolları'na ait uçağın İstanbul Havalimanı'na inişinin ardından 2 lastiği patladı. Uçak E1 taksi yolunda kalırken, pilot lastikler değiştirilmeden uçağın taksi yolundan ayrılmasını istemedi. Lastiklerin değiştirilmesinin ardından uçak park pozisyonuna çekildi.

İKİ LASTİKTE PATLADI

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen olayda; FJR-300 kuyruk tescilli, Fly Jordan Havayolları'na ait uçak saat 20.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Uçağın inişinin ardından bir lastiği, E1 taksi yolunda ilerlediği sırada diğer lastiği de patladı.

Uçakta bulunan 121 yolcu, 2 bebek ve 9 kabin memuru uçaktan tahliye edildi. Olayda yaralanan olmazken, uçuş operasyonunda bir aksaklık yaşanmadı. Olaya ilişkin teknik inceleme başlatıldı.

LASTİKLER DEĞİŞMEDEN HAREKET ETTİRİLMEDİ

Lastikleri patlayan uçağın pilotu, E1 taksi yolunda kaldı. Pilot, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA ve yer hizmetleri şirketine, lastikler temin edilip değiştirilene kadar taksi yolunda bekleyeceğini bildirdi. Bunun üzerine E1 taksi yolu trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 2 saatlik beklemenin ardından uçağın lastikleri değiştirildi. Gece saatlerinde pilot, uçağı park pozisyonuna çekti.