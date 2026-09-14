Yunanistan'da düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 1 kişi öldü, 25 kişi kayboldu
Yunanistan'da, Gavda Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin kaybolduğu belirtildi.
Yunanistan'da, Gavda Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin kaybolduğu belirtildi.
TEKNEDE 77 DÜZENSİZ GÖÇMEN VARDI
Yunan basınında yer alan haberlere göre, 77 düzensiz göçmeni taşıyan bir tekne, Girit Adası'nın güneyindeki Gavda Adası açıklarında battı.
51 KİŞİ KURTARILDI, 25 KİŞİ ARANIYOR
Teknenin batması sonucu hayatını kaybeden bir kişinin cesedine ulaşıldı.
Kaza sonucu 25 kişi kayboldu, 51 kişi ise kurtarıldı.
Kaynak: AA
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