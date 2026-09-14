"İkizler" suç örgütüne ikinci dalga operasyon! Aralarında avukat ve iş insanları da var - Son Dakika
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"İkizler" suç örgütüne ikinci dalga operasyon! Aralarında avukat ve iş insanları da var

"İkizler" suç örgütüne ikinci dalga operasyon! Aralarında avukat ve iş insanları da var
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Kocaeli merkezli "İkizler" suç örgütüne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyonda, aralarında avukat ve iş insanlarının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeşi merkezli 'İkizler' suç örgütüne yönelik düzenlenen 2'nci dalga operasyonda, aralarında avukat ve iş insanlarının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 14 kişi tutuklanmıştı.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP 1 BUÇUK YIL SÜRDÜ

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından geçen haziran ayında "İkizler" suç örgütüne operasyon düzenledi. Örgütün liderliğini yaptığı belirtilen ikiz kardeşlerden M.Y., "tefecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kara para aklama" ve "yağma" suçlarından tutuklandı. M.Y.'nin yanı sıra 12 kişi daha tutuklanarak cezaevine kondu.

FİRARİ İKİZ KARDEŞ MİLAS'TA YAKALANDI

Örgütün diğer lideri olduğu belirtilen ve firari olarak aranan diğer ikiz kardeş R.Y. ise Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma operasyonuyla yakalandı. Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalanan R.Y.'nin de tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14'e yükseldi.

GÖZALTILAR ARASINDA AVUKAT VE İŞ İNSANLARI DA VAR

Soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, örgütün dışarıdaki faaliyetlerini sürdürdükleri öne sürülen şüphelileri takibe aldı. Çalışmaların ardından bu sabah 2'nci dalga operasyon düzenlendi. 

Aralarında avukat ve iş insanlarının da bulunduğu şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 'İkizler' suç örgütüne ikinci dalga operasyon! Aralarında avukat ve iş insanları da var - Son Dakika

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