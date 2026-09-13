Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi belli oldu: Tercihler 23-24 Eylül'de, atamalar 25 Eylül'de - Son Dakika
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Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi belli oldu: Tercihler 23-24 Eylül'de, atamalar 25 Eylül'de

Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi belli oldu: Tercihler 23-24 Eylül\'de, atamalar 25 Eylül\'de
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kadrolu öğretmenlere yönelik 2026 Yılı İkinci İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme takvimini açıkladı. Buna göre tercihler 23-24 Eylül 2026'da alınacak, atama işlemleri ise 25 Eylül 2026'da gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin yer değiştirme tercihlerinin 23-24 Eylül tarihlerinde alınacağını, atama işlemlerinin ise 25 Eylül'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

“KARARLARI SAHANIN İHTİYAÇLARINA GÖRE ALIYORUZ”

Tekin, NSosyal hesabındaki paylaşımında, göreve geldikleri günden bugüne, eğitim politikalarını şekillendirirken öğretmenlerin istekleri ve sahanın ihtiyaçları çerçevesinde kararlar aldıklarını ifade etti.

İstişare kültürünü maarif anlayışlarının merkezine almayı ana ilke olarak benimsediklerini vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

2026 İKİNCİ İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

"Bu anlayışımız doğrultusunda, öğretmenlerimizin çalışmalarını huzur ve kolaylık içinde icra edebilmeleri için Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerimize yönelik 2026 Yılı İkinci İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusuna ilişkin hazırlık çalışmalarına başladık. Bu kapsamda öğretmenlerimizin yer değiştirme tercihleri 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde alınacak, atama işlemleri ise 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Almış olduğumuz bu kararın maarif ailemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi belli oldu: Tercihler 23-24 Eylül'de, atamalar 25 Eylül'de - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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SON DAKİKA: Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi belli oldu: Tercihler 23-24 Eylül'de, atamalar 25 Eylül'de - Son Dakika
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