Aralarında tam 30 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aralarında tam 30 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler

Aralarında tam 30 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

62 yaşındaki Hollywood yıldızı Brad Pitt ile 33 yaşındaki sevgilisi Ines de Ramon, ABD Açık Tenis Turnuvası Erkekler Tekler Finali'ni tribünden takip etti. Aralarında 29 yaş bulunan çiftin maç sırasında birbirlerine öpücük verdikleri samimi anlar objektiflere yansıdı.

Brad Pitt ile 2022'den bu yana birlikte olduğu mücevher tasarımcısı Ines de Ramon, ABD Açık Tenis Turnuvası'nda birlikte görüntülendi. New York'taki finali yan yana izleyen çiftin samimi halleri dikkat çekti.

TRİBÜNDE AŞKA GELDİLER

62 yaşındaki Brad Pitt ve 33 yaşındaki Ines de Ramon, New York'un Queens bölgesindeki USTA Billie Jean King Ulusal Tenis Merkezi'nde düzenlenen 2026 ABD Açık Erkekler Tekler Finali'ni birlikte takip etti. ABD'li Ben Shelton ile Alman Alexander Zverev arasındaki mücadeleyi izleyen ikili, maç boyunca sohbet edip gülüştü.

Aralarında tam 30 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler

ÖPÜCÜKLER HAVADA UÇUŞTU

Karşılaşmayı neşeli bir şekilde takip eden Pitt ve Ramon'un samimi anları kameralara yansıdı. Çift, tribünde birbirlerine öpücük verirken görüntülendi.

Aralarında tam 30 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler

Pitt ve Ramon'un bir gün önce de ABD Açık Kadınlar Tekler Finali'ni birlikte izlediği belirtildi.

BRAD PITT'İN TARZI DİKKAT ÇEKTİ

Brad Pitt tribünde tamamen lacivert bir kombin tercih ederken görünümünü ters taktığı şapkayla tamamladı. Ines de Ramon ise kot pantolon üzerine çiçek desenli ve dekolteli bir bluz tercih etti.

Aralarında tam 30 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler

2022'DEN BERİ BİRLİKTELER

Brad Pitt ile Ines de Ramon'un birlikteliği Kasım 2022'de başladı. Çift, Eylül 2024'te Venedik Film Festivali'nde ilk kez birlikte kırmızı halıya çıktı. İkili daha sonra birçok spor karşılaşması ve davette yan yana görüntülendi.

Aralarında tam 30 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler

Amerika Birleşik Devletleri, Hollywood, Brad Pitt, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aralarında tam 30 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    Aynı haberi dün yayınlamadınız ısıtıp tekrar veriyorsunuz,zevk mi alıyorsunuz ne bu saçma haberlerden.Bizene başkasının yiyşmesinden 3 0 Yanıtla
  • Yilmaz Yüksel Yilmaz Yüksel:
    yine boş haber !! bu mu sizin kaliteniz habercilikte 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti
Gözü dönen boks hocası kadın eğitmene saldırdı Görüntülere rağmen serbest bırakıldı Gözü dönen boks hocası kadın eğitmene saldırdı! Görüntülere rağmen serbest bırakıldı
Adliye önünde toplanan LGBTİ’lere polis müdahalesi O anlar kamerada Adliye önünde toplanan LGBTİ'lere polis müdahalesi! O anlar kamerada
Eş-Şara’dan Erdoğan’a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı Eş-Şara'dan Erdoğan'a teşekkür: ABD yaptırımları arabuluculukla kalktı

10:23
Bahçeli’nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim
Bahçeli'nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim
10:21
TikTok’ta tepki çeken bir skandal daha
TikTok'ta tepki çeken bir skandal daha
10:19
Galatasaray’da deprem Son transferin testleri şoke etti
Galatasaray'da deprem! Son transferin testleri şoke etti
10:06
Vay be Tedesco Fener’den gittiği takımdan 4 maçta kovuldu
Vay be Tedesco! Fener'den gittiği takımdan 4 maçta kovuldu
09:56
Samsunspor’un golcüsü Yunan devine gitti İşte bonservisi
Samsunspor'un golcüsü Yunan devine gitti! İşte bonservisi
09:56
Trump’a Kongre’den İran darbesi 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi
Trump'a Kongre'den İran darbesi! 7 Cumhuriyetçi de saf değiştirdi
09:43
Büyük ayıp Bellingham’dan MVP Arda Güler’e olay hareket
Büyük ayıp! Bellingham'dan MVP Arda Güler'e olay hareket
09:42
Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu’ndan ilk yorum Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı
Erdoğan-Yavaş görüşmesine İmamoğlu'ndan ilk yorum! Rahatsız olduğu detay ortaya çıktı
09:20
Motorine bir zam daha Fiyat 100 lirayı aşacak
Motorine bir zam daha! Fiyat 100 lirayı aşacak
09:03
“Annemi taciz ediyor” diyerek parkta karşısına çıkıp kurşun yağdırdı O anlar kamerada
“Annemi taciz ediyor” diyerek parkta karşısına çıkıp kurşun yağdırdı! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 10:41:59. #.0.2#
SON DAKİKA: Aralarında tam 30 yaş var! Tribünde fena aşka geldiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement