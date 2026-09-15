Japonya'da 100 yaş üstü nüfus ilk kez 100 bini aştı, 107 bin 677 kişiye ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Japonya'da 100 yaş üstü nüfus ilk kez 100 bini aştı, 107 bin 677 kişiye ulaştı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'da 100 yaşını geçmiş kişi sayısı ilk kez 100 bini aşarak 107 bin 677'ye çıktı. Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre sayı geçen yıla göre 7 bin 914 arttı; 100 yaş üstü nüfusun 94 bin 298'i kadın, 13 bin 379'u erkek.

Japonya'da yaşı 100'ün üzerinde olanların sayısı ilk kez 100 bini geçti.

Japonya hükümeti, ülkede her yıl 15 Eylül'de kutlanan "Yaşlılara Saygı Günü" dolayısıyla artan yaşlı nüfusa ilişkin istatistikleri açıkladı.

Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, 100 yaşı aşkın nüfusun 56 yıldır yükseldiği kaydedildi.

Eylül itibarıyla ülkede 100 yaşını geçmiş nüfus 107 bin 677 olarak kayda geçti. Böylece ülkede "bir asrı devirenlerin" nüfusu ülke tarihinde ilk kez 100 bini aştı.

Geçen yılın verileriyle karşılaştırıldığında sayı 7 bin 914 arttı. 100 yaşın üzerindekilerin 94 bin 298'inin kadın, 13 bin 379'unun ise erkek olduğu kaydedildi.

En yaşlı kadın 114 yaşındaki Kişimoto Fuyo ve en yaşlı erkek 112 yaşındaki Kato Hikaru olarak kayda geçti.

Japonya'da "bir asrı devirmişlere" ilişkin nüfus verileri ilk kez 1963'te kayda geçmeye başlamıştı.

Yüz yaş üstü kişilerin sayısı ilk olarak 1981'de 1000'i, 1998'de 10 bini ve 2012'de 50 bini aşmıştı.

Verilere göre, Japonya'da ortalama yaşam beklentisi kadınlarda 87,3 ve erkeklerde ise 81,3 oldu.

Kaynak: AA

Japonya, Güncel, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da 100 yaş üstü nüfus ilk kez 100 bini aştı, 107 bin 677 kişiye ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet hastanesine operasyon Doktorlar dahil 15 gözaltı Devlet hastanesine operasyon! Doktorlar dahil 15 gözaltı
Sivas’ta kaybolan 11 aylık bebeğe ilişkin yayın yasağı getirildi Sivas'ta kaybolan 11 aylık bebeğe ilişkin yayın yasağı getirildi
Güney Afrika’da zincirleme trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti Güney Afrika'da zincirleme trafik kazasında 21 kişi hayatını kaybetti
Cava Denizi’nde facia: Virgo Transport 8 feribotundan 107 kişi kurtarıldı Cava Denizi'nde facia: Virgo Transport 8 feribotundan 107 kişi kurtarıldı
Çöp evden 1 ton atık çıktı Komşular kötü kokuya dayanamayınca ortaya çıktı Çöp evden 1 ton atık çıktı! Komşular kötü kokuya dayanamayınca ortaya çıktı
Endonezya’daki Semeru Yanardağı’nda 3 kez patlama meydana geldi Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda 3 kez patlama meydana geldi

10:17
Vatandaş isyanda 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar
Vatandaş isyanda! 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar
10:16
Bu şike değil de ne Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı
Bu şike değil de ne? Savunmacı izledi, kaleci şuta bile uçmadı
10:02
Bu ülkenin futbolunda kaos bitmiyor Şikeyi gözyaşlarıyla anlattı
Bu ülkenin futbolunda kaos bitmiyor! Şikeyi gözyaşlarıyla anlattı
09:20
Gıda tedarik firmalarına operasyon 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı
Gıda tedarik firmalarına operasyon! 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı
09:14
Raci Şaşmaz’dan bomba Osman Sınav itirafı Yılların gizemi çözüldü
Raci Şaşmaz'dan bomba Osman Sınav itirafı! Yılların gizemi çözüldü
08:34
Sürücüler güne dev zamla uyandı Motorin 100 TL sınırına dayandı
Sürücüler güne dev zamla uyandı! Motorin 100 TL sınırına dayandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 10:35:15. #7.13#
SON DAKİKA: Japonya'da 100 yaş üstü nüfus ilk kez 100 bini aştı, 107 bin 677 kişiye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement