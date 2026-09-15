Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika
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Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi

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Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebekle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 10'a ulaştı. Annenin, bebeğin babası tarafından öldürüldüğü yönündeki iddiası üzerine yaylada komandolar, iz takip köpekleri ve yapay zeka destekli İHA'larla yeniden geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 11 aylık Büşra bebeğin kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli sayısı 10'a ulaştı. Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan karar doğrultusunda olayla ilgili yayın yasağı devam ederken, adli ve saha çalışmaları eş zamanlı olarak sürdürülüyor.

Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan aile, 10 Eylül'de 11 aylık Büşra Balıkçı'nın kaldıkları çadırda olmadığını belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler tarafından başlatılan arama çalışmaları genişletilerek devam ediyor.

Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi

ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE SEVK EDİLMESİ BEKLENİYOR

Soruşturma kapsamında yürütülen adli işlemlerde 2 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10’a çıktı. Daha önce gözaltına alınan şüphelilerden bir veteriner hekim serbest bırakılmıştı. Aralarında baba Yusuf Balıkçı, anne Elif Balıkçı ile akrabaları M.R.B. (60), R.B. (45), İ.B., M.D., M.B., çadırlar bölgesinde kalan K.D. (50), Ö.B. (19) ve A.Ç.'nin bulunduğu şüphelilerin, kolluktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi

YAPAY ZEKA DESTEKLİ İHA VE KOMANDOLAR SAHADA

Soruşturma sürecinde anne Elif Balıkçı'nın, bebeğin eşi tarafından öldürülüp araziye bırakıldığı yönündeki ifadeleri üzerine arama faaliyetlerinin boyutu değiştirildi. Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda yoğunlaştırılan çalışmalara AFAD, jandarma komando birlikleri, iz takip köpekleri ve yapay zeka destekli insansız hava araçları (İHA) katılıyor. Ekipler, belirlenen arazi kesiminde arama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

ANNEDEN KAFA KARIŞTIRAN İFADE

Anne Elif Balıkçı'nın ilk olarak eşi Yusuf Balıkçı'nın bankaya olan 1 milyon TL borcu nedeniyle bebeğini sattığını iddia ettiği, annenin, fotoğraflı ve canlı teşhiste çocuğu alan kişinin ilçede görev yapan veteriner Mehmet Ç. olduğunu ileri sürdüğü belirtildi. Bunun üzerine ekiplerin Elif Balıkçı, Yusuf Balıkçı, akrabaları, jandarmaya ilk ihbarı yapan kişi, veteriner Mehmet Ç. ve şüpheli sorular sorduğu tespit edilen Mehmet D.'nin de aralarında olduğu toplam 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Veteriner Mehmet Ç. ile 2 kişi bugün sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Olayın yankıları sürerken anne Elif Balıkçı, savcılıkta ek ifade verdi. Daha önce bebeğinin satıldığını iddia eden Elif Balıkçı, ifade değiştirdi. Balıkçı yeni ifadesinde, "Çocuğumu babası Yusuf öldürüp çadırların yukarısında, 1-2 kilometre mesafede bulunan araziye götürdü ve bıraktı" dedi.

"BASKIYLA YALAN SÖYLEDİM" İDDİASI 

Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolduğu ihbarında bulunan Büşra Balıkçı'nın ilk ifadesinde çelişkili beyanlar veren annesi Elif Balıkçı, vicdan azabı çektiğini belirterek ifadesini değiştirdi. Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeniden ifadesi alınan şüpheli Elif Balıkçı, kocasının baskısıyla yalan beyan verdiğini söyledi.

"EŞİM VE GÖRÜMCEM BENİ TEHDİT ETTİ"

İfadesinde 15 yaşındayken evlendiği eşinden sürekli şiddet gördüğünü belirten anne Elif Balıkçı, olay günü yaşananları şu sözlerle anlattı: "Daha önce savcılıkta veteriner Mehmet Ç.'nin çadırımıza gelerek kızımı kaçırdığı yönünde verdiğim ifade tamamen yalandır. Kocam Yusuf Balıkçı ve görümcem R.B.'nin korkusundan bu ifadeyi verdim. Kocam bana çocuğun bir arabanın gelip aldığını söylememi istedi, Mehmet Ç.'nin dış görünüşünü ve arabasını bana tarif ederek zorla bu yönde ifade verdirdi."

"KIZIMI ÇADIRDAN ÇIKARIP GÖTÜRDÜĞÜNÜ GÖRDÜM"

Olay günü olan 10 Eylül 2026'da eşiyle birlikte koyunları aşıladıklarını, akşam saatlerinde çocukların uyuduğunu belirten Elif Balıkçı, gece yaşananları ise şöyle aktardı: "Gece çadırda çocukların yanına baktığımda eşim Yusuf Balıkçı'nın kızım Büşra'nın sırtına sert vurduğunu gördüm. Ne yapıyorsun dediğimde bana 'Çocuk uyusun diye sırtına vuruyorum' dedi. Daha sonra eşim bana diğer sakat keçiyi görümcemin çadırına götürmemi söyledi. Geri döndüğümde kocamın kızım Büşra'yı kucağına alarak çadırın üst kısmındaki söğüt ağaçlarının olduğu bölgeye doğru götürdüğünü gördüm. Büşra'nın kocamın kucağında hareket ettiğini gördüm."

"JANDARMAYA YALAN SÖYLEMEMİZİ İSTEDİLER"

Eşinin geri geldiğinde çocuktan haberi olmadığını iddia ettiğini belirten Elif Balıkçı, "Jandarma gelmeden önce kocam bana jandarmayı saat 22.15'te aramamı söylememi istedi. Görümcem R.B. de 'Jandarma sana soru sorarsa ben uyudum ve uyandığımda çocuk yatakta yoktu de' diye tembihte bulundu. Ben de jandarmaya bu şekilde yalan beyanda bulundum" dedi.

ARAMALAR SIRASINDA KANLI ELBİSELER BULUNDU

Ertesi gün akrabalarla birlikte yapılan aramalar sırasında acı gerçekle karşılaştıklarını ifade eden Elif Balıkçı, "Arama yaparken kızıma ait olan kırmızı tişört ve pembe zıbını, bir beze sarılı ve ipe bağlı halde bulduk. Kocamın abisi Mehmet R.B., kıyafetlerin yanına doğru geldiğimizde 'Sen yaklaşma uzak dur, çocuğunu ayı kaçırıp yemiş' dedi. Çocuğumun zıbınının çıtçıtları açık ve zıbın yırtılmış vaziyetteydi. Kıyafetleri görünce jandarmaya haber verdik" diye konuştu.

"KOCAMIN KORKUSUNDAN ANLATAMADIM, ŞİKAYETÇİYİM"

Eşinin jandarmayı beklerken diğer aile üyelerine çocuğun cesedini nereye sakladığını anlattığını duyduğunu belirten Elif Balıkçı, ifadesini şu sözlerle tamamladı: "Kocam Yusuf Balıkçı, abisi M.R.B. ve görümcem R.B.'ye kızım Büşra'yı nereye götürdüğünü anlatıyordu. Çadırımızın yukarısında bulunan, yaklaşık 1-2 kilometre uzaklıktaki taşlık bölgeye götürdüğünü ve orada taşları yan yana koyup üzerine toprak veya taş koymadığını, o şekilde bıraktığını söylüyordu. Ben doğruları en baştan itibaren anlatmadığım için çok pişmanım. Kocamın korkusundan anlatamadım. Kızım Büşra Balıkçı'yı öldürerek araziye götürüp taşların arasına bırakan kocam Yusuf Balıkçı'dan şikayetçi ve davacıyım."

Kaynak: AA

İhlas Haber Ajansı, Yapay Zeka, Divriği, Güncel, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büşra bebeğin kaybolmasına ilişkin gözaltı sayısı 10'a yükseldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mert Soylu Mert Soylu:
    YAZIKLAR OLSUN İNSANLIĞINA BEN OKURKEN İNSANLIĞIMDAN UTANDIM... 2 0 Yanıtla
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