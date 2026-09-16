Pitbull korkusu site sakinlerini bezdirdi! Ailelerin yardım istediği kaymakama saldırı kamerada - Son Dakika
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Pitbull korkusu site sakinlerini bezdirdi! Ailelerin yardım istediği kaymakama saldırı kamerada

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Erzurum’da Kardelen Sitesi’nde pitbull cinsi köpek nedeniyle uzun süredir yaşanan tedirginlik site sakinlerini harekete geçirdi. Özellikle ailelerin Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş’ten yardım istediği, site sakinlerinin de köpeğin siteden uzaklaştırılması amacıyla ortak dilekçe imzaladığı öğrenildi. Kızılgüneş’in daha önce köpeğin sahibi tarafından fiziki müdahaleye maruz kaldığı belirtilirken, Kaymakamın yere düşürüldüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzurum’da 6 bloktan oluşan Kardelen Sitesi’nde pitbull cinsi köpek nedeniyle uzun süredir yaşanan tedirginlik site sakinlerini harekete geçirdi. Özellikle yaşlılar ve bebekli ailelerin Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş’ten yardım istediği, 6 blokta yaşayan site sakinlerinin de köpeğin siteden uzaklaştırılması amacıyla ortak dilekçe imzaladığı öğrenildi. Kızılgüneş’in daha önce köpeğin sahibi tarafından fiziki müdahaleye maruz kaldığı belirtilirken, Kaymakamın yere düşürüldüğü ve müdahaleye karşılık vermediği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, sitedeki pitbull sorunu Kaymakam Yunus Kızılgüneş’in Kardelen Sitesi’ne taşınmasından önceye dayanıyor. Kızılgüneş’in siteye taşınmasının ardından komşuları olan vali yardımcılarıyla yaptığı görüşmelerde, aynı blokta bulunan pitbull cinsi köpeğin sahibi tarafından ağızlıksız ve sorumsuz bir şekilde gezdirildiği ve daha önce de bazı site sakinlerine saldırdığı yönünde şikâyetler bulunduğunu öğrendiği belirtildi. Köpeğin, sitede yaşayan Yakutiye Kaymakamı’nın eşine de saldırdığı ileri sürüldü. Böylece Kızılgüneş’in henüz köpeğin sahibiyle herhangi bir sorun yaşamadan önce de sitede köpeğe ilişkin ciddi güvenlik endişeleri ve şikâyetler bulunduğundan haberdar olduğu öğrenildi.

KÜÇÜK OĞLUYLA ASANSÖRE BİNMEDİ, SAHİBİNİ UYARDI

Kızılgüneş’in köpekle ilk doğrudan karşılaşması, 3,5 yaşındaki oğluyla alışverişten döndüğü sırada yaşandı. Asansörde ağızlıksız pitbull cinsi köpeği gören Kızılgüneş’in, küçük oğluyla aynı asansöre binmediği ve köpeğin sahibini ağızlık takması konusunda uyardığı belirtildi. Gencin ise uyarıyı dikkate almadan asansörün kapısını kapatarak uzaklaştığı öğrenildi.

Bir süre sonra Kızılgüneş, yine küçük oğluyla evine çıkmak üzere asansör beklerken köpek ve sahibiyle karşılaştı. Asansörden hızla çıkan köpeğin çocuğa doğru havlaması üzerine Kızılgüneş’in sahibini bir kez daha uyardığı belirtildi. Bu sırada gencin Kızılgüneş’e, “Senin çocuğundan değerli bu köpek, git parçalatmayayım şimdi” şeklinde tehdit içerikli sözler söylediği ileri sürüldü. Tartışmanın devamında gencin Kızılgüneş’in boğazına sarıldığı ve fiziki müd bulunduğu iddia edildi.

KAYMAKAMA YÖNELİK SALDIRI KAMERADA:YERE DÜŞÜRÜLDÜ, KARŞILIK VERMEDİ

Yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Haberle birlikte yayımlanan görüntülerde, köpeğin sahibi ile Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş'e yönelik fiziki saldırıya dönüştüğü görülüyor. Görüntülerde gencin Kaymakam Kızılgüneş’e fiziksel saldırıda bulunduğu, Kızılgüneş’in müdahalenin etkisiyle yere düştüğü ve kendisine yönelik müdahaleye karşılık vermediği görülüyor.

Küçük çocuğunun da yakınında bulunduğu olayda Kızılgüneş’in, yaşanan fiziki müdahaleye rağmen tartışmayı büyütecek bir harekette bulunmadığı görülüyor. Kızılgüneş’in olayın ardından boğazındaki ağrı nedeniyle hastaneye başvurarak rapor aldığı öğrenildi.

BABASI GELDİ, OĞLUMUN RAHATSIZLIKLARI VAR DEDİ, OĞLU ADINA DEFALARCA ÖZÜR DİLEDİ

Olayı öğrenen gencin babasının daha sonra Kızılgüneş’le bizzat görüşmek istediği, Kızılgüneş’in de görüşmeyi kabul ettiği belirtildi. Görüşmede babanın, oğlunun psikolojik sorunları bulunduğunu söylediği, yaşanan davranışların bu durumdan kaynaklandığını ifade ettiği ve oğlu adına Kızılgüneş’ten defalarca özür dilediği öğrenildi. Babanın Kızılgüneş’ten oğlunu affetmesini ve şikâyetçi olmamasını rica ettiği, komşuluk ilişkileri çerçevesinde anlayış gösterilmesini istediği belirtildi.

Kızılgüneş’in ise uğradığı fiziki müdahale nedeniyle hastaneden rapor almasına ve olayın güvenlik kamerasına yansımasına rağmen, babanın özür ve ricasını dikkate alarak komşuluk ilişkileri gereği o aşamada şikâyetçi olmadığı öğrenildi.

YAŞLILAR VE BEBEKLİ AİLELER KAYMAKAM KIZILGÜNEŞ’TEN YARDIM İSTEDİ

Ancak köpek nedeniyle yaşanan tedirginliğin yalnızca Kızılgüneş ve ailesiyle sınırlı olmadığı ortaya çıktı. Kızılgüneş’in yaşadığı olaydan sonra özellikle sitedeki yaşlılar ve bebeği bulunan ailelerin, bunun yanı sıra site yöneticisi ve kapıcının da kendisiyle temasa geçerek köpeğin siteden uzaklaştırılması konusunda yardım istediği belirtildi. Site sakinlerinin köpek nedeniyle yaşadıkları korku ve tedirginliği Kızılgüneş’e anlatarak kendisinden destek talep ettikleri öğrenildi. Kızılgüneş’in ise gencin babasının daha önce kendisinden anlayış istemesi ve komşuluk ilişkilerini gözetmesi nedeniyle başlangıçta konuya doğrudan müdahil olmak istemediği belirtildi.

6 BLOKTAN ORTAK İMZA

Daha sonraki süreçte site yöneticisi tarafından köpeğin siteden uzaklaştırılması amacıyla imza toplandı. Hazırlanan imza kâğıdının Kızılgüneş’e de getirildiği, Kızılgüneş’in başlangıçta gencin babasına gösterdiği anlayış nedeniyle konuya fazla dahil olmak istemediği öğrenildi. Ancak 6 blokta yaşayan site sakinlerinin ortak irade göstermesi üzerine Kızılgüneş’in de dilekçeyi imzaladığı belirtildi. Site sakinlerinin imzalarını taşıyan dilekçenin daha sonra Yakutiye Kaymakamlığına teslim edildiği öğrenildi.

AĞIZLIKSIZ PİTBULL KAYMAKAM KIZILGÜNEŞE SALDIRDI

Daha sonraki bir sabah Kaymakam Yunus Kızılgüneş işe gitmek üzere aracına yöneldiği sırada köpeğin sahibi gençle yeniden karşı karşıya geldi. Kızılgüneş’in aracına binebilmek için gence köpeğini uzaklaştırmasını söylediği ancak gencin bu talebe uymadığı belirtildi. Sitede köpeğin uzaklaştırılması amacıyla imza toplanmasından Kızılgüneş’i sorumlu tuttuğu ileri sürülen gencin, ağızlıksız pitbullu Kızılgüneş’in üzerine yönelttiği iddia edildi. Olay anına ilişkin görüntülerde, ağızlıksız pitbullun Kaymakam Kızılgüneş’in üzerine yöneldiği, Kızılgüneş’in ise üzerine gelen köpeğe karşı kendisini korumaya yönelik ani ve insani bir savunma refleksiyle tepki verdiği görülüyor.

Kızılgüneş’in bu tepkisinin ardından araya giren koruma polisi ise köpek tarafından ısırıldı. Köpek tarafından ısırılan koruma polisinin olayın ardından hastaneye başvurarak rapor aldığı ve 10 gün süreyle iğne tedavisi gördüğü öğrenildi.

TEHLİKE DEVAM EDİYOR

Site sakinlerinin ortak başvurusu ve yaşanan olaylara rağmen pitbullun halen sitede bulunması endişeleri artırdı. Belediye ekiplerinin gece saatlerinde siteye geldiği ancak köpeğin teslim alınmadan bölgeden ayrıldığı öğrenildi. Özellikle çocuklu aileler, yaşlılar ve bebekli ailelerin yaşadığı tedirginliğin devam ettiği belirtildi.

ÖZÜRDEN TEHDİDE: KIZILGÜNEŞ’E YÖNELİK “İTİBAR SUİKASTI” İDDİASI

Palandöken Kaymakamı olarak kamu görevini sürdüren Yunus Kızılgüneş’in, uğradığı fiziki müdahaleye rağmen gencin babasının “oğlumun psikolojik sorunları var” diyerek defalarca özür dilemesi ve şikâyetçi olmamasını rica etmesi üzerine komşuluk ilişkilerini gözeterek konuyu büyütmediği belirtildi. Ancak daha sonra 6 blokta yaşayan site sakinlerinin pitbullun siteden uzaklaştırılması amacıyla ortak imza toplamasının ardından, daha önce oğlu adına özür dileyen babanın bu girişimden Kızılgüneş’i sorumlu tutarak kendisini basına vermekle tehdit ettiği ileri sürüldü. İmza kampanyasının Kızılgüneş’in kişisel girişimi olmadığı; yaşlıların, bebekli ailelerin ve diğer site sakinlerinin güvenlik endişeleri üzerine ortaklaşa hareket edildiği belirtilirken, yaşananların bu aşamadan sonra Kızılgüneş’in kamuoyu önündeki saygınlığını ve mesleki itibarını hedef alan bir “itibar suikastına” dönüştürülmeye çalışıldığı iddia edildi

Palandöken3. SayfaErzurumGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • İsmail Hayat İsmail Hayat:
    Köpeği kafasından , sahibini ayağından 14 1 Yanıtla
  • veysel yılmaz veysel yılmaz:
    ana ni nerden ? 1 2 Yanıtla
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