Kassam Tugayları, İsrail saldırısında Refah Tugayları komutanının hayatını kaybettiğini duyurdu - Son Dakika
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Kassam Tugayları, İsrail saldırısında Refah Tugayları komutanının hayatını kaybettiğini duyurdu

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- İsrail saldırısının nerede ve nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin bilgi verilmedi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in dün akşam saatlerinde düzenlediği saldırıda Refah Tugayı Komutanı Nail Atıyye Muhammed Ebu Ubeyd'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, saldırının nereye ve nasıl düzenlendiğine dair detay verilmeksizin Ebu Ubeyd'in Refah Tugayı Komutanı ve grubun askeri meclis üyesi olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Ebu Ubeyd, dün akşam düzenlenen korkakça bir suikast sonucu şehit oldu." ifadeleri kullanıldı.

İzzeddin Kassam Tugaylarına 1993 yılında katılan Ebu Ubeyd'in birçok operasyonun yanı sıra "Aksa Tufanı"nda da önemli rol oynadığı kaydedildi.

Kassam Tugaylarında çeşitli görevler üstlenen Ebu Ubeyd'in geçen yılın sonlarında hayatını kaybeden Muhammed Şabana'nın yerine Refah Tugayı komutasını devraldığı belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kassam Tugayları, İsrail saldırısında Refah Tugayları komutanının hayatını kaybettiğini duyurdu - Son Dakika

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