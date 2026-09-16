Çağla Öz'ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çağla Öz'ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

VAN’da düğünündeki görüntüler sonrası tutuklanan 'Vanlı Kara Haydar' lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan'ın gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Van'da düğünündeki görüntüler sonrası tutuklanan 'Vanlı Kara Haydar' lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan'ın gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Öz'ün düğünden iki gün sonra Maslak'taki sitesinden ayrıldığı anlar yer aldı.

Çağla Öz'ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ SORUŞTURMAYA NEDEN OLDU

Sosyal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan ile sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın Van'da düzenlenen düğününe ait görüntüler, medyada geniş yer buldu. Görüntüler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 

Çağla Öz'ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, "Kara para aklama" suçundan sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Çağla Öz'ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

ÇAĞLA ÖZ İSTANBUL'DA YAKALANDI

Çağla Öz Tançalan ise 12 Eylül'de İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. İstanbul'daki işlemlerinin ardından Tançalan Van'a gönderildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemleri tamamlanan Öz, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklandı.

Çağla Öz'ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı

GÖZALTINA ALINMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Sanal medya ünlüsü Çağla Öz Tançalan'ın gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Öz'ün düğünden iki gün sonra Maslak'taki sitesinden ayrıldığı anlar yer aldı.

Çağla Öz'ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Tutuklama, Gözaltı, Magazin, Güncel, Medya, Kara, Van, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çağla Öz'ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı
Bakan Çiftçi: Örgüt üyeleri yurt dışına kaçsa da yakalanıp iade ediliyor Bakan Çiftçi: Örgüt üyeleri yurt dışına kaçsa da yakalanıp iade ediliyor
Atakum’da yanlış hedefe ateş Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı Atakum'da yanlış hedefe ateş! Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı
Şanlıurfa’da döner bıçaklı kavga kamerada Dehşete düşüren anlar kamerada Şanlıurfa'da döner bıçaklı kavga kamerada! Dehşete düşüren anlar kamerada
Arjantin’de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava Arjantin'de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava
Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı
Afşin’de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı, biri ağır Afşin'de iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı, biri ağır
Yıllardır bekleniyordu Apple TV Türkiye’ye geldi Yıllardır bekleniyordu! Apple TV Türkiye’ye geldi
Emeklinin banka yarışı kızıştı Ödemeler 35 bin TL’ye ulaştı Emeklinin banka yarışı kızıştı! Ödemeler 35 bin TL'ye ulaştı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Selahattin Günday ikinci kez tutuklandı Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gazeteci Selahattin Günday ikinci kez tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR lideri Yapıcıoğlu’nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDAPAR lideri Yapıcıoğlu'nu kabul etti

14:50
100 yıl içinde tamamen yok olacak şehirler Listede Türkiye’den iki il var
100 yıl içinde tamamen yok olacak şehirler! Listede Türkiye'den iki il var
14:31
Fenerbahçe resmen açıkladı İşte Asensio’nun sahaya çıkacağı maç
Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte Asensio'nun sahaya çıkacağı maç
14:26
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
14:16
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti Okul kantinlerinde yeni dönem
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti! Okul kantinlerinde yeni dönem
14:15
Yönetimin canına tak etti, bileti kesildi Galatasaray’da ilk veda
Yönetimin canına tak etti, bileti kesildi! Galatasaray'da ilk veda
14:05
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti’ye şartlı destek sinyali
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye şartlı destek sinyali
13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
12:42
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
Kurtlar Vadisi Pusu dizisi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı
12:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Yargıda köklü bir dönüşüm başlatıyoruz
12:31
Bakan Şimşek’ten araç sahiplerini endişelendiren çıkış: Eşel mobil 2027’de olmayacak
Bakan Şimşek'ten araç sahiplerini endişelendiren çıkış: Eşel mobil 2027'de olmayacak
11:46
Talisca gitti, Fenerbahçe galibiyeti unuttu 3 maçtır kazanamıyor
Talisca gitti, Fenerbahçe galibiyeti unuttu! 3 maçtır kazanamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 15:05:50. #.0.2#
SON DAKİKA: Çağla Öz'ün gözaltına alınmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement