Jose Altafini'den Rafael Leao'yu kızdıracak sözler - Son Dakika
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Jose Altafini'den Rafael Leao'yu kızdıracak sözler

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İtalyan futbol efsanesi Jose Altafini, Galatasaray'ın transfer ettiği Rafael Leao hakkında sert açıklamalarda bulundu. 27 yaşındaki oyuncunun performansını eleştiren Altafini, ''Onu izlemekten artık bıkmıştım. Gittiğine çok sevindim. Kariyerinde artık daha büyük bir düşüş yaşaması muhtemel. Sahada sanki size bir iyilik yapmak için oynuyormuş gibi bir izlenim veriyordu'' dedi.

İtalyan futbolunun ve Serie A'nın efsane isimlerinden Jose Altafini, Galatasaray'ın Milan'dan kadrosuna kattığı Portekizli yıldız Rafael Leao hakkında oldukça sert açıklamalarda bulundu.

''ONU İZLEMEKTEN ARTIK BIKMIŞTIM''

Kariyerinde AC Milan, Juventus ve Napoli gibi devlerin formasını giymiş olan 88 yaşındaki unutulmaz eski futbolcu, 27 yaşındaki hücum oyuncusunun İtalya'daki performansını değerlendirdi. Leao'nun saha içindeki tavırlarını eleştiren Altafini, "Onu izlemekten artık bıkmıştım. Gittiğine çok sevindim. Kariyerinde artık daha büyük bir düşüş yaşaması muhtemel. Sahada sanki size bir iyilik yapmak için oynuyormuş gibi bir izlenim veriyordu" ifadelerini kullandı.

Jose Altafini'den Rafael Leao'yu kızdıracak sözler

3 MAÇTA GOL KATKISI YAPAMADI

Sarı-kırmızılı kulübün 38 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna dahil ettiği Portekizli yıldız, Galatasaray formasıyla şu ana kadar 3 resmi karşılaşmada görev aldı ve gol ya da asist katkısı yapamadı.

GalatasarayRafael LeaoİyilikSözlerFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Jose Altafini'den Rafael Leao'yu kızdıracak sözler - Son Dakika
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