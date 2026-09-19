Yeni Parti'de isim değişikliği hazırlıkları! İşte alternatif seçenek - Son Dakika
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Yeni Parti'de isim değişikliği hazırlıkları! İşte alternatif seçenek

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Yenilik Partisi'nin itirazının ardından Yeni Parti'nin isim değişikliği yapacağı yönündeki iddialara bir yenisi eklendi. Gazeteci Barış Yarkadaş, parti için alternatif olarak "Değişim Partisi" isminin değerlendirildiğini öne sürerken, Mecidiyeköy'de yeni bir parti merkezi için bina ayarlandığını söyledi.

Yeni Parti'nin olası isim değişikliği için "Değişim Partisi" isminin gündeme geldiği iddia edildi.

YENİ PARTİ İÇİN YENİ İSİM İDDİASI

Yeni Parti'nin adıyla ilgili tartışmalara bir yenisi eklendi. Gazeteci Barış Yarkadaş, Yenilik Partisi'nin itirazı sonrası Yeni Parti'nin isim değişikliği seçenekleri üzerinde durduğunu belirtti. Yarkadaş, parti için alternatif isim olarak "Değişim Partisi" adının değerlendirildiğini ifade etti.

MECİDİYEKÖY'DE YENİ MERKEZ İDDİASI

Öte yandan Barış Yarkadaş, Yeni Parti'nin teşkilatlanma çalışmaları kapsamında İstanbul'da yeni bir merkez hazırlığı yapıldığını da söyledi. Yarkadaş, " Mecidiyeköy'de Cevahir Alışveriş Merkezi'nin yanındaki 5 katlı bina alternatif parti merkezi olarak ayarlandı." ifadelerini kullandı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • academi68 sadekalem academi68 sadekalem:
    daha parti ismini doğru düzgün koyamadilar ülke yönetecek kafa sözde. 1 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yeni Parti'de isim değişikliği hazırlıkları! İşte alternatif seçenek - Son Dakika
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