Oğuzhan Koç'a konserde ilginç hediye! Şaşkınlığını gizleyemedi - Son Dakika
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Oğuzhan Koç'a konserde ilginç hediye! Şaşkınlığını gizleyemedi

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Oğuzhan Koç\'a konserde ilginç hediye! Şaşkınlığını gizleyemedi
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3. Edirne Gastronomi Festivali kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Oğuzhan Koç, konser öncesi kendisine verilen Edirne beyaz peynirini simgeleyen maketle renkli anlar yaşadı. Hediyeyi beğenen Koç, "Maket güzel de gerçeğini alıp gidersek çok memnun oluruz" sözleriyle izleyenleri gülümsetti.

Oğuzhan Koç, Edirne Gastronomi Festivali'nde verdiği konser öncesi peynir maketiyle dikkat çekti.

EDİRNE'DE GASTRONOMİ FESTİVALİ COŞKUSU

Edirne'de düzenlenen 3. Edirne Gastronomi Festivali, müzik ve lezzet tutkunlarını bir araya getirdi. Festival kapsamında sahne alan Oğuzhan Koç, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi. Konser öncesinde ise sanatçıya anlamlı bir hediye takdim edildi. Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, festivale katkılarından dolayı Koç'a teşekkür etti.

Oğuzhan Koç'a konserde ilginç hediye! Şaşkınlığını gizleyemedi

BEYAZ PEYNİR MAKETİ HEDİYE EDİLDİ

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, festivalin bu yılki temasının Edirne beyaz peyniri olduğunu belirtti. Soytürk, Koç'a hediye edilen maketle ilgili, "Bu yılki gastronomi festivalimizin teması Edirne beyaz peyniri. Biz de kendisine bu maketi Sayın Valimiz adına veriyoruz." dedi. Daha sonra Oğuzhan Koç'a Edirne beyaz peynirini simgeleyen özel maket hediye edildi.

Oğuzhan Koç'a konserde ilginç hediye! Şaşkınlığını gizleyemedi

KOÇ'TAN PEYNİR ESPRİSİ

Hediyeyi inceleyen Oğuzhan Koç, maketi beğendiğini belirterek yaptığı espriyle izleyenleri güldürdü. Koç, "Maket güzel de gerçeğini alıp gidersek çok memnun oluruz. Buraya kadar gelmişken şahane, bunu baş köşeye koydum." ifadelerini kullandı. Sanatçının sözleri festival alanında renkli anlara sahne oldu.

Oğuzhan Koç'a konserde ilginç hediye! Şaşkınlığını gizleyemedi
Kaynak: AA
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