Samandağ\'da yaralı bulunan sokak köpeğine ateş eden kişi belirlendi! Evinde arama yapıldı

Samandağ'da yaralı bulunan sokak köpeğine ateş eden kişi belirlendi! Evinde arama yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samandağ'da devriye gezen polis ekibi, yol kenarında yatan bir sokak köpeğinin av tüfeğiyle vurulduğunu fark ederek hayvanı veterinere ulaştırdı. Yürütülen çalışmada ateş açan kişinin G.B. olduğu tespit edildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada bir av tüfeği ile 2 kartuşa el konulurken, köpeğin tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyi olduğu bildirildi.
HATAY'ın Samandağ ilçesinde sokakta yaralı halde bulunup, tedaviye alınan sokak köpeğini av tüfeğiyle vurduğu tespit edilen G.B., gözaltına alındı.
DEVRİYE EKİBİ YOL KENARINDA FARK ETTİ
Önceki gün Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, yol kenarında yaralı bir sokak köpeğinin yattığını fark etti. Köpeğin av tüfeğiyle vurulduğunu belirleyen ekip, yaralı hayvanı veterinere götürdü. Yaralı köpeğin tedavisi veterinerde sürerken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeği av tüfeğiyle vuran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelinin G.B. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan G.B.'nin evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ile 2 kartuş ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor.
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