Leroy Sane'nin neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Leroy Sane'nin neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

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Almanya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosuna çağrılmayan Galatasaraylı Leroy Sane ile ilgili yeni detay ortaya çıktı. Teknik direktör Jürgen Klopp, yıldız futbolcunun neden kadroda olmadığını açıklarken, "Leroy Sane bu sezon henüz ayaklarını yere sağlam basamadı" ifadelerini kullandı.

Almanya Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar için açıklanan aday kadroda Leroy Sane'nin yer almaması dikkat çekmişti. Galatasaraylı futbolcuyla ilgili kararın ardından gözler teknik direktör Jürgen Klopp'a çevrilmişti.

Leroy Sane'nin neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

SANE'NİN KADRODA OLMAMA NEDENİNİ AÇIKLADI

Sane'nin neden aday kadroya alınmadığına ilişkin Klopp'tan açıklama geldi. Alman teknik adam, 30 yaşındaki futbolcunun bu sezonki durumuna işaret etti. Klopp, "Leroy Sane bu sezon henüz ayaklarını yere sağlam basamadı. Onunla konuşacağım, ama henüz yapmadım" ifadelerini kullandı.

Leroy Sane'nin neden kadro dışı kaldığı ortaya çıktı

"EĞER KONUŞULACAK BİR ŞEY VARSA KONUŞURUZ"

Sane ile henüz bir görüşme gerçekleştirmediğini belirten Klopp, açıklamasının devamında, "Sadece, 'Merhaba, buradayım!' değil. Eğer konuşulacak bir şey varsa, konuşuruz" dedi. Böylece Sane'nin Almanya Milli Takımı'nın son aday kadrosuna çağrılmamasının ardından Klopp'un oyuncunun mevcut durumuna ilişkin değerlendirmesi de ortaya çıkmış oldu.

NÜBEL İSE KADROYA ÇAĞRILDI

Almanya'nın açıklanan kadrosunda Süper Lig'den bir başka isim ise kendisine yer buldu. Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel, Klopp tarafından milli takıma davet edildi. Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nde 24 Eylül'de Hollanda'ya konuk olacak, 27 Eylül'de ise Yunanistan'ı ağırlayacak.

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    Yorumlar (1)

  • Salih Özel Salih Özel:
    Valla helal olsun Galatasaray doğru düzgün top oynamıyor adam milli takım a çağırmamış Okan nedense ilk on birde oynatıyor ya 0 0 Yanıtla
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