Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! 4 isim kulübeye

Fenerbahçe'de üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından gözler Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Eyüpspor karşılaşmasına çevrildi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın mücadele öncesinde ilk 11'de kapsamlı bir değişikliğe gitmeye hazırlandığı belirtildi.

4 FUTBOLCU BİRDEN KULÜBEYE

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre İsmail Kartal, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu, Guendouzi ve Lukaku'yu Eyüpspor karşısında ilk 11'de sahaya sürmeyi düşünmüyor.

Deneyimli teknik adamın bu dört futbolcuyu yedek kulübesine çekerek takımda önemli bir değişime gitmeyi planladığı kaydedildi.

GUENDOUZI BU SEZON İLKİ YAŞAYACAK

Kartal'ın planını uygulaması halinde en dikkat çekici değişikliklerden biri Guendouzi cephesinde yaşanacak. Fransız orta saha oyuncusu, bu sezon ilk kez bir karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.

YERLERİNE 4 İSİM GELİYOR

Eyüpspor karşılaşmasında kulübeye çekilmesi planlanan dört futbolcunun yerlerine oynayacak isimlerin de belli olduğu öne sürüldü. Fenerbahçe'nin Semedo, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene ve Oğuz Aydın'a ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

GREENWOOD 10 NUMARAYA

İsmail Kartal'ın yalnızca oyuncu değişiklikleriyle yetinmeyeceği, takımın saha içindeki yerleşiminde de değişikliğe gideceği belirtildi. Habere göre deneyimli teknik adam, Greenwood'u 10 numara pozisyonunda kullanmayı planlıyor. Böylece sarı-lacivertlilerin Eyüpspor karşısına hem oyuncu tercihleri hem de hücum düzeninde önemli değişikliklerle çıkması bekleniyor.