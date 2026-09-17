Osimhen'in masaj görüntüleri tepki çekti! Taraftarlar aynı soruyu soruyor - Son Dakika
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Osimhen'in masaj görüntüleri tepki çekti! Taraftarlar aynı soruyu soruyor

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Trabzonspor maçında forma giymek isteyen Victor Osimhen çalışmalarını sürdürürken, masaj yaptırdığı anlara ait görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde yıldız futbolcuya bacak, kalça ve sırt bölgesinden masaj yapıldığı görülürken, bazı taraftarlar bu görüntülerin kim tarafından ve neden paylaşıldığını sorgulayarak tepki gösterdi.

Trabzonspor karşılaşmasında forma giymek isteyen Victor Osimhen, fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına devam ediyor. Osimhen'in bu süreçte kaslarına masaj yaptırdığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

MASAJ YAPTIRDIĞI ANLAR PAYLAŞILDI

Görüntülerde Osimhen'in masaj masasında yüzüstü uzandığı, bir kişinin futbolcunun bacak, kalça ve sırt bölgesine masaj yaptığı görülüyor. 

TARAFTARLARDAN GÖRÜNTÜLERE TEPKİ

Osimhen'in masaj yaptırdığı anların paylaşılması bazı taraftarların tepkisini çekti. Taraftarlar özellikle bu görüntülerin neden paylaşıldığını ve kim tarafından servis edildiğini sorguladı.

Osimhen'in masaj görüntüleri tepki çekti! Taraftarlar aynı soruyu soruyor
Victor OsimhenTrabzonsporGalatasaraySporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    eee bi nevide AQP destekçileri gibi :D 2 0 Yanıtla
  • Serkan Genç Serkan Genç:
    kendi çektiriyor,kendi servis ettiriyor bırakın bu algıları 2 0 Yanıtla
  • Serkan Genç Serkan Genç:
    zorunuzamı gitti paylaşım, deşifre mi oldu masajınız 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Osimhen'in masaj görüntüleri tepki çekti! Taraftarlar aynı soruyu soruyor - Son Dakika
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