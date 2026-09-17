Gerekçe bilindik! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü - Son Dakika
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Gerekçe bilindik! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü

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Gerekçe bilindik! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü
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Fiyat artışları öncesinde Samsun, Mersin, Sakarya, Gaziantep, Muğla ve Eskişehir'deki bazı istasyonlarda yakıt satışı yapılmadığı iddiaları sürücülerin tepkisini çekti. Tüketiciler; "zam gelecek", "sistem arızalı" ve "yakıt bitti" denilerek geri çevrildiklerini öne sürdü. Gece yarısı zamlı tarifeyi beklemek amacıyla pompaların kapatıldığını belirten vatandaşlar, denetim çağrısında bulundu.

Şikayetvar, akaryakıt fiyatlarındaki artışlar öncesinde bazı istasyonlarda yakıt satışının yapılmadığı yönündeki iddiaların kendilerine ulaştığını duyurdu. Farklı şehirlerden platforma ulaşan tüketicilerin 'zam gelecek', 'gün sonu alıyoruz', 'sistem arızalı' ve 'yakıt yok' gibi gerekçelerle akaryakıt alamadıklarını bildirdi. Bazı şikayetlerde ise tüketiciler, gece yarısındaki fiyat değişikliğinin beklendiğini ve yakıtın ancak zamlı tarifeden verilmek istendiğini iddia etti.

Platformdan yapılan açıklamaya göre Samsun, Mersin, Sakarya, Gaziantep, Muğla ve Eskişehir gibi farklı şehirlerden kendilerine ulaşan tüketicilerin oluşturduğu şikayetlerde 'zam gelecek' ifadesinin yanı sıra gün sonu işlemi, sistem arızası, yakıtın tükendiği veya pompaların kapalı olduğu yönündeki açıklamalar yer aldı.

"7 TL ZAM GELECEK DİYE SATIŞ YAPILMADI"

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden platforma ulaşan bir tüketici, "14 Eylül'de motorin almak için aynı istasyona iki kez gittim ancak ilk olarak 'yakıt gelecek' denilerek satış yapılmadı. Daha sonra yeniden istasyona gittim bu kez akşam motorine yaklaşık 7 TL zam geleceği gerekçesiyle satış yapılmadı. İstasyonun stok ve satış kayıtlarının incelenmesini talep ediyorum" dedi.

Sakarya'dan platforma ulaşan bir çiftçi ise "14 Eylül sabahı traktörüme yakıt almak için istasyona gittim ancak satış talebim reddedildi. İşlerim için acil yakıta ihtiyacım vardı. Görevli 'bu gece zam geleceğini' söyleyerek bana yakıt vermedi. Yaşanan durum nedeniyle işlerim aksadı" ifadelerini kullandı.

Samsun'dan 15 Eylül'de Şikayetvar'a ulaşan bir başka tüketici de "Bir gün önce akaryakıt almak için gittiğim istasyonda zam geleceği gerekçesiyle yakıt verilmedi. Görevli net bir açıklama yapmadığını ve yalnızca 'veremiyoruz' diyerek satışı gerçekleştirmedi" açıklamasında bulundu.

"MAZOT BİTTİ" DENİLDİ

Mersin'in Anamur ilçesindeki bir istasyondan yakıt almak isteyen tüketici de "14 Eylül saat 23.35 sıralarında aracımın deposunu doldurmak istedim. Ancak bana mazotun bittiği söylendi" dedi.

Bir başka tüketici ise gittiği istasyonda yakıt alamadığını, önce yaklaşan fiyat artışının dile getirildiğini, daha sonra ise sistem sorununun gerekçe gösterildiğini öne sürdü. Tüketici, satışın neden gerçekleştirilemediğinin açıklanmasını talep etti.

Kaynak: DHA
EskişehirGaziantepSakaryaEkonomiEnerjiMersinSamsunMuğlaZamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Akape türkiyesi 2 2 Yanıtla
    Kazım Badur Kazım Badur:
    Akp hükümeti olmasaydı bu krizde altına giyecek don bulamazdın elektrikli bisiklet 0 0
  • Muzaffer Matlı Muzaffer Matlı:
    uçuyoruz uçuyoruz gabarda petrol Bulduk Irak günde 1, milyon varil petrol veriyor bize uçuyoruz 2 1 Yanıtla
  • tcsblcnuluc can tcsblcnuluc can:
    altından değerli oldu :) 1 0 Yanıtla
  • Ersin Çerkes Ersin Çerkes:
    u denetimler yapılmıyor mu kardeşim keyfi pompaları kapatıyorlar nasıl iş bu zam yapacaklar diye pompa nasıl kapatılır adilik bu bumu denetleyen yok mu bu ülke de çimere şikayet edin bayi ismi be saati dahil olmak üzere ve tarih 0 0 Yanıtla
  • mücahid mücahid:
    Mazota benzine zam demek, a dan z ye her şeye zam demek!!Bir an önce elektrikli otomobillere geçmeliyiz,petrolümüz yok çünkü!!vergiyle trafik cezasıyla ülke yönetiyoruz! 0 0 Yanıtla
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