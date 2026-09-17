22 yaşındaki teknik direktörden Beyaz'a olay yanıt - Son Dakika
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22 yaşındaki teknik direktörden Beyaz'a olay yanıt

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Turgutluspor'un 22 yaşındaki teknik direktörü Zeynep Mestan'ın Beyazıt Öztürk'ün yarışma programındaki yeni görüntüleri ortaya çıktı. Daha önce Mestan'a övgüler yağdıran Öztürk, futboldaki erkek egemen yapıya değinerek "Orada da söz sahibi olman gerek" dedi. Mestan ise "Bu takımı kadınlar küme düşürmedi" yanıtını verdi.

Turgutluspor'un A takım teknik direktörlüğüne 22 yaşındaki Zeynep Mestan'ın getirilmesi dikkat çekmişti. Genç teknik direktörün daha sonra Beyazıt Öztürk'ün yarışma programına yarışmacı olarak katıldığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

BEYAZIT ÖZTÜRK ÖVGÜ DOLU SÖZLER KULLANMIŞTI

Programda Mestan'la tanışan Beyazıt Öztürk, genç teknik direktör için övgü dolu ifadeler kullanmıştı. Öztürk, "Hem çok güzel hem de harika bir hanımefendiyi tanıma imkânı bulduk. Turgutluspor'da çok başarılı olacağına eminim" demişti.

22 yaşındaki teknik direktörden Beyaz'a olay yanıt

YENİ GÖRÜNTÜLERDE DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Programdan ortaya çıkan yeni görüntülerde ise Beyazıt Öztürk ile Zeynep Mestan arasında futbol dünyasında kadınların yeri üzerine bir konuşma yaşandığı görüldü. Beyazıt Öztürk, Mestan'a "Erkek egemen bir durum var, orada da söz sahibi olman gerek" dedi.

22 yaşındaki teknik direktörden Beyaz'a olay yanıt

"BU TAKIMI KADINLAR KÜME DÜŞÜRMEDİ"

Beyazıt Öztürk'ün sözlerine Zeynep Mestan'ın verdiği yanıt dikkat çekti. Turgutluspor Teknik Direktörü Mestan, "Bu takımı kadınlar küme düşürmedi" ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki teknik direktörden Beyaz'a olay yanıt
22 yaşındaki teknik direktörden Beyaz'a olay yanıt
22 yaşındaki teknik direktörden Beyaz'a olay yanıt
Beyazıt ÖztürkTurgutlusporSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • suna genç suna genç:
    artistliğe bak! 2 1 Yanıtla
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