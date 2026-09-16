Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta tefecilik operasyonu: 53 gözaltı - Son Dakika
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Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta tefecilik operasyonu: 53 gözaltı

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Jandarma ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta tefecilik, yağma, belgede sahtecilik ve kasten öldürme suçlarından 53 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 9 milyar 170 milyon TL'lik para hareketliliği tespit edilirken, 273 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

İçişleri Bakanlığı, 5 ilde 'Suç örgütü kurmak', 'Tefecilik', 'Yağma', 'Belgede sahtecilik' ve 'Kasten öldürme' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 53 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta operasyonlar düzenlendi. Bu kapsamda hesaplarında 9 milyar 170 milyon TL hareketlilik tespit edilen 53 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait 273 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

MAĞDURLARI NASIL BASKI ALTINA ALDILAR

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; vatandaşları yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat olarak boş veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlara ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi.

Açıklamada ayrıca; "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için yer, zaman ve mekan gözetmeksizin, organize suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi gece gündüz demeden kararlılıkla sürdürüyoruz. Suç örgütlerine de onları besleyen karanlık yapılara da göz açtırmayacağız. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlığımızı, Cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Batman, Hatay, Kars, Kocaeli ve Tokat'ta tefecilik operasyonu: 53 gözaltı - Son Dakika

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