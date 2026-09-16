Ünlü şefin Michelin deneyimi kabusa döndü! Tabağından solucan çıktı, hesabı da ödettiler

Fransa'da oldukça popüler olan ve Michelin yıldızı taşıyan bir restoranı deneyimlemek isteyen Arda Türkmen, masasına gelen tabaktaki nahoş sürprizle sarsıldı.

YEMEKTEN CANLI SOLUCAN ÇIKTI

Yemeğini yemeye hazırlandığı sırada tabağında canlı bir solucanın gezindiğini fark eden ünlü şef, bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Türkmen, yayınladığı videonun altına takipçilerinin fikrini almak amacıyla ironik bir soru yöneltti. Bu durumun her mekanda karşılaşılabilecek sıradan bir olay mı, "proteindir" denilerek geçiştirilecek bir teferruat mı, bu seviyedeki lokantalarda bile yaşanan fahiş bir hata mı, yoksa tam anlamıyla bir skandal mı olduğunu sorarak tartışmayı başlattı.

"AH BU YEŞİLLİKLER" SAVUNMASI

Olayın ardından takipçilerinden gelen yoğun sorulara da yanıt veren Türkmen, yemeğin yarısına geldiğinde solucanı fark ettiğini ve tabaktakileri yemediğini belirtti. Durumu bildirmek için garsonu masaya çağırıp mekanın şefinin bunu görmek isteyebileceğini söyleyen Türkmen, duyduğu savunma karşısında bir kez daha şaşırdı. Garsonun durumu ciddiye almayarak suçu yeşilliklere atması ve olayı olağanlaştırmaya çalışması ünlü şefin tepkisini çekti. Daha da ilginci, Michelin yıldızlı mekanın şefi, bizzat masaya gelip konuyu açıklamak ve özür dilemek yerine mutfaktan çıkarak restoranı terk etmeyi tercih etti.

ÖZÜR DİLEMEDİLER, HESABI TAM ALDILAR

Yaşanan bu skandalın telafisi olarak restoran çalışanları Türkmen'e ekstra bir tabak yemek ile çay ve kahve ikramında bulunmayı teklif etti. Ancak işletme, yaşanan bu büyük hijyen ihlaline ve ciddiyetsiz tavra rağmen kişi başı belirlenen fix menü ücretinin tamamını ünlü şeften tahsil etmekten geri durmadı. Sektörün içinden biri olarak mutfakta hatalar olabileceğini, insanın beşer şaşar bir varlık olduğunu her zaman savunduğunu dile getiren Türkmen, bu tür durumlarda sorumluluk almanın şart olduğunu ve sergilenen bu tavrın Michelin seviyesindeki bir işletmeye kesinlikle yakışmadığını vurguladı.