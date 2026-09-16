Esenyurt'ta yayalara çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta yayalara çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Esenyurt\'ta yayalara çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
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Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan geçen iki yayaya çarptı. Kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan diğer kişinin tedavisi sürüyor; sürücü muhafaza altına alındı.

Esenyurt'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan geçen yayalara çarptı. Kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybederken bir kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere muhafaza altına alındı.

Kaza, 23.30 sıralarında Esenyurt Ardıçlı Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 GYM 567 plakalı otomobilin sürücüsü Süleyman Yasin D. otomobilinin hakimiyetini kaybederek yoldan geçmekte olan Necdat Sancarbarlaz ve Mehmet Yalçın'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk çalışmalarda Sancarbarlaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu belirlenen Mehmet Yalçın ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yalçın'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Sürücü Süleyman Yasin D. ise sağlık kontrolünün ardından polis ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Hayatını kaybeden Sancarbarlaz'ın cenazesi Esenyurt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazaya karışan otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Esenyurt, Ardıçlı, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta yayalara çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta yayalara çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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