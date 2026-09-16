Adıyaman'da evinde ölü bulunan 62 yaşındaki adamın kalp krizinden öldüğü belirlendi - Son Dakika
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Adıyaman'da evinde ölü bulunan 62 yaşındaki adamın kalp krizinden öldüğü belirlendi

Adıyaman\'da evinde ölü bulunan 62 yaşındaki adamın kalp krizinden öldüğü belirlendi
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Adıyaman merkez Mara TOKİ'lerde yalnız yaşayan 62 yaşındaki adam, eve gelen yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede adamın gün içinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Adıyaman'da 62 yaşındaki adam yakınları tarafından evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Mara TOKİ'lerde gün içerisinde evde yalnız kalan Mustafa Çınar (62) bir süre sonra eve gelen yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu. Çınar'ın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Mustafa Çınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemeler neticesinde Mustafa Çınar'ın gün içerisinde yaşadığı kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi sonucu öldüğü anlaşılan Mustafa Çınar'ın cenazesi morga kaldırılırken ekipler ise olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, 3. Sayfa, Adıyaman, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da evinde ölü bulunan 62 yaşındaki adamın kalp krizinden öldüğü belirlendi - Son Dakika

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