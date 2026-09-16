Ertuğrul Doğan'dan sitem dolu sözler: Galatasaray bize yanlış yaptı - Son Dakika
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Ertuğrul Doğan'dan sitem dolu sözler: Galatasaray bize yanlış yaptı

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Ertuğrul Doğan\'dan sitem dolu sözler: Galatasaray bize yanlış yaptı
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni teknik direktörleri Thomas Reis ve Galatasaray maçı hakkında konuştu. Renato Nhaga transferinde kendilerine ayıp edildiğini söyleyen Doğan, "Galatasaray bize yanlış yaptı. Biz de çıkıp söyledik. Onlar da biliyorlar yanlış yaptıklarını. Onun dışında bizim kimseyle kavgamız, tartışmamız olmaz. Durup dururken biz gidip bir şey yapmıyoruz. Kimsenin oyuncusuna talip olmuyoruz veya birinin anlaştığı bir oyuncuyla arkadan iş çevirmiyoruz'' dedi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a açıklamalarda bulunarak yeni teknik direktörleri Thomas Reis ve Galatasaray maçı hakkında konuştu.

''HOCA ÇOK İSTEKLİ GELDİ''

Thomas Reis'in göreve başlamaya isteği hakkında konuşan Ertuğrul Doğan, "Hoca çok istekli geldi, bence şanslı. O kadar acil gelmek isteyince biz de uçak gönderdik ve aldık. Bunlar derbi maçları. Bu işi profesyonel olarak yapıyor olsam hocanın şanslı olduğunu düşünürdüm. Böyle bir maça çıkacak, tribünler tamamen dolu olacak. İlk gününde Trabzonspor'da nasıl bir baskı olduğunu ve işleyişi yerinde görecek." dedi. 

"GALATASARAY'I YENERİZ''

Galatasaray karşılaşması için 3 puan hedeflerini belirten Doğan, "Galatasaray'ı yeneriz. Taraftarıma ve takımıma güveniyorum." sözlerini sarf etti.

Ertuğrul Doğan'dan sitem dolu sözler: Galatasaray bize yanlış yaptı

"GALATASARAY BİZE YANLIŞ YAPTI''

"Renato Nhaga transferinin ardından Galatasaray ile gerginlik var mı?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Ertuğrul Doğan "Galatasaray bize yanlış yaptı. Biz de çıkıp söyledik. Onlar da biliyorlar yanlış yaptıklarını. Onun dışında bizim kimseyle kavgamız, tartışmamız olmaz. Durup dururken biz gidip bir şey yapmıyoruz. Kimsenin oyuncusuna talip olmuyoruz veya birinin anlaştığı bir oyuncuyla arkadan iş çevirmiyoruz. Orada bir hata yaptılar. Biz de bunu dile getirdik. Şu anda bir problemimiz yok. Galatasaray için söylemiyorum, başka bir kulüp de yaparsa aynı cevabı alır." ifadelerini kullandı.

"MAÇA GELECEK Mİ BİLMİYORUM"

Sözlerine devam eden Ertuğrul Doğan "Dursun Özbek hafta sonu maça gelecek mi bilmiyorum. Hiç konuşmadık." açıklamasında bulundu. 

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    Yorumlar (1)

  • SABRİ BAS SABRİ BAS:
    yıllardır sizi kullanıyorlar bunu daha anlamamış 2 1 Yanıtla
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