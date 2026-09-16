Havalimanından pilot kıyafetiyle ayrılan zanlının Bulgaristan'a firar ettiği anlaşıldı - Son Dakika
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Havalimanından pilot kıyafetiyle ayrılan zanlının Bulgaristan'a firar ettiği anlaşıldı

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Gümrük ekipleri, İstanbul Havalimanı'na Meksika'nın Cancun kentinden gelen bir yolcunun valizinde 26 kilogram kokain buldu. Kamera görüntülerinin incelenmesiyle aynı uçaktaki İvan Enrique de Castro Hernandez'in pilot kıyafeti giyerek terminalden ayrıldığı ortaya çıktı. Zanlının Bulgaristan'a firar ettiği belirlenirken, ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 206 milyon lira olduğu açıklandı.

MEKSİKA'dan İstanbul'a gelen bir yolcunun valizinde bulunan kokain ile başlayan operasyonda pilot kıyafet giyerek havalimanından ayrılan İvan Enrique de Castro Hernandez'in Bulgaristan'a kaçtığı tespit edildi.

VALİZDEN 26 KİLO KOKAİN ÇIKTI

Ticaret Bakanlığı İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ekipleri 13 Eylül'de uçakla Meksika'nın Cancun kentinden İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcudan şüphelendi. Kolombiya vatandaşı olduğu öğrenilen Orlando Artonio Vıana Florez isimli şahıs 'gümrüğe tabi eşyam yok' anlamına gelen yeşil alandan geçerek Türkiye'ye geçiş yaptı. Bunun üzerine gümrük ekipleri yolcuyu terminalde durdurdu. Yapılan kontrollerde valizin içerisinde 26 kilogram kokain ele geçirildi.

KAMERA KAYITLARI PİLOT KIYAFETLİ ŞÜPHELİYİ ORTAYA ÇIKARDI

Bunun üzerine operasyonu genişleten gümrük ekipleri havalimanındaki kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan inceleme sonucunda aynı uçakla 3 kişinin geldiği, bunlardan bir şahsın ise pilot kıyafetli olduğu tespit edildi. Ekipler bağlantılı olabilecek kişileri belirlemek için görüntüleri inceledi ve şüphelilerle bağlantısı olduğu düşünülen Andres Felipe Hıncapıe Arango ile İvan Enrique de Castro Hernandez'i tespit etti. Araştırma sonucunda İvan Enrique de Castro Hernandez'in üstünde pilot kıyafeti olduğu ve iki şüphelinin de havalimanından ayrıldığı belirlendi.

3 ŞÜPHELİ YAKALANMIŞTI

Operasyon sonucunda Ele geçirilen 51 kilo 500 gram kokain cinsi uyuşturucu maddenin yaklaşık piyasa değerinin 206 milyon lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alınırken bir diğer kişi ise demiryoluyla yurt dışına çıkarken Kapıkule sınır kapısında gözaltına almıştı. Operasyon kapsamında uyuşturucu kuryesi olduğu tespit edilen ve pilot kıyafetiyle havalimanından ayrılan kişiyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yapılan incelmeler sonucunda pilot kıyafeti giyen şüpheli İvan Enrique de Castro Hernandez'in Bulgaristan'a kaçtığı tespit edildi.

Kaynak: DHA
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