Destici'yi küplere bindiren bayrak! Genel sekretere dönüp sordu: Bu nedir?

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ziyaret ettiği özel bir üniversitenin yemekhanesinde asılı bulunan LGBT bayrağına tepki göstererek konuyu Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) taşıdığını açıkladı. Katıldığı bir programda yaşadığı diyaloğu aktaran Destici, üniversite yönetiminin tutumunu eleştirdi.

"MALUM, BİLDİĞİNİZ BAYRAK"

Zengin bir aileye ait vakıf üniversitesini ziyareti sırasında yemekhanede dev boyutta bir LGBT bayrağı gördüğünü belirten Destici "Genel sekretere sordum, kafasını eğip 'Efendim malum, bildiğiniz bayrak. Yanındaki de onların eski bayrağıymış' dedi. 'Herkes buraya bayrak asabiliyor mu?' dedim, 'Asabilir' dedi. 'O zaman yarın buraya Alperen Ocakları bayrağı assınlar' deyince 'O biraz siyasi oluyor' karşılığını verdi" şeklinde konuştu.

"KONUYU YÖK'E TAŞIDIM"

Üniversite yönetiminin LGBT bayrağını serbest bırakırken milli ve manevi sembollere karşı gösterdiği tavrı kabul edilemez olarak niteleyen Destici, bu duruma "O siyasi olmuyor, bu siyasi oluyor öyle mi?" sözleriyle tepki gösterdi. Destici, yaşanan bu olayı resmi makamlara ilettiklerini ve konuyu YÖK’e bildirdiklerini açıkladı.