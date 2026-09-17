Fenerbahçe'den ocak bombası! Hedefte 2 yıldız var

Fenerbahçe'de ocak transfer dönemi öncesinde çalışmalar başladı. Sarı-lacivertlilerin listesinde yaz transfer döneminde de adı geçen Hakan Çalhanoğlu ile Yasin Ayari bulunuyor.

İki futbolcunun ortak noktası ise mevcut sözleşmelerinin sezon sonunda sona erecek olması. Hakan Çalhanoğlu ve Yasin Ayari'nin kulüplerinden gelen yeni kontrat tekliflerini henüz kabul etmediği belirtildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU LİSTENİN İLK SIRALARINDA

Hakan Çalhanoğlu, seçim sürecinde başkan adayı Hakan Safi'nin anlaşma sağladığını açıkladığı futbolcular arasında yer almıştı. Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesinin ardından da milli futbolcunun adı Fenerbahçe ile anıldı ancak transfer konusunda bir gelişme yaşanmadı.

YABANCI KONTENJANI HAKAN'I ÖNE ÇIKARIYOR

Fenerbahçe'nin 10 kişilik yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle Inter forması giyen 32 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, yönetimin listesindeki öncelikli isimler arasında bulunuyor.

YASİN AYARİ DE LİSTEDE

Fenerbahçe'nin takip ettiği bir diğer isim ise 22 yaşındaki Yasin Ayari. Ayari'nin bu yaz yeni sözleşme teklifini reddetmesinin ardından Brighton tarafından kadro dışı bırakılması gündeme geldi. Oyuncu Chelsea maçının kadrosuna alınmazken, teknik direktör Hürzeler'in talebiyle daha sonra kadroya döndü.

+4 KURALI FENERBAHÇE'NİN ELİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Yasin Ayari'nin TFF'nin +4 yabancı kontenjanı kuralına uygun olması da sarı-lacivertlilerin transfer planında avantaj sağlıyor. Bu nedenle 22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin öncelik verdiği isimlerden biri olarak gösteriliyor.

İLK TEMAS MİLLİ ARADA

Fenerbahçe yönetimi, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Hakan Çalhanoğlu ve Yasin Ayari'yi ocak ayında uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmayı planlıyor. Lige verilecek milli arada iki futbolcunun da menajerleriyle ilk temasın kurulacağı öğrenildi.