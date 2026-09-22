Yemen'de pazar yerine saldırı! Büyük patlama kamerada - Son Dakika
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Yemen'de pazar yerine saldırı! Büyük patlama kamerada

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Yemen'de Babülmendep Boğazı yakınındaki kalabalık bir pazar yerinde büyük bir patlama meydana geldi. Yemen hükümetine yakın kaynaklar saldırıdan Husileri sorumlu tutarken, Husilere yakın kaynaklar Suudi Arabistan'ın hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü; patlamanın sorumluluğu henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Yemen'in güneybatısında, stratejik öneme sahip Babülmendep Boğazı yakınındaki Ras el-Arah bölgesinde kalabalık bir pazar yerinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlama anına ilişkin görüntülerde, pazarın ortasında şiddetli bir patlamanın ardından yoğun duman ve toz bulutunun yükseldiği, çevredeki insanların panikle bölgeden uzaklaştığı görüldü.

KALABALIK PAZAR YERİNDE PATLAMA

Olay, 21 Eylül'de Lahic vilayetindeki Ras el-Arah bölgesinde, Babülmendep Boğazı yakınlarında meydana geldi. Yerel kaynaklara göre saldırının hedefi, çok sayıda kişinin bulunduğu Babülmendep Ticaret Kompleksi önündeki halk pazarıydı.

Bölgeden yayılan görüntülerde patlamanın hemen ardından büyük bir duman bulutunun yükseldiği ve pazardaki insanların kaçıştığı görüldü.

YEMEN YÖNETİMİ: 2 BALİSTİK FÜZEYLE VURULDU

Yemen hükümetine bağlı İnsan Hakları Bakanlığı, daha sonra yaptığı açıklamada pazarın yaklaşık bir saat arayla iki balistik füzeyle hedef alındığını bildirdi. Açıklamada saldırıda bazı sivillerin yaralandığı, iş yerleri ile araçlarda da hasar meydana geldiği belirtildi. Yaralıların kesin sayısı açıklanmadı.

Yemen hükümetine yakın kaynaklar saldırıdan Husileri sorumlu tuttu. Bakanlık da ön incelemelerde füzelerin Husilerin kontrolündeki bölgelerden ateşlendiğine ilişkin bulgular bulunduğunu savundu.

HUSİLERE YAKIN HESAPLARDAN FARKLI İDDİA

Husilere yakın bazı hesaplar ise patlamanın hava saldırısı sonucu meydana geldiğini öne sürdü. Bazı paylaşımlarda saldırının Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. İlk saatlerde taraflardan gelen çelişkili açıklamalar nedeniyle saldırının kaynağı konusunda farklı iddialar ortaya çıktı. Anadolu Ajansı da hükümete yakın kaynakların balistik füze saldırısı, Husilere yakın hesapların ise hava saldırısı iddiasında bulunduğunu aktardı.

Yemen hükümetinin daha sonra yayımladığı resmi açıklama saldırının iki balistik füzeyle gerçekleştirildiğini belirtse de, olayın sorumluluğuna ilişkin bağımsız doğrulama henüz bulunmuyor.

BABÜLMENDEP ÇEVRESİNDE GERİLİM

Patlama, Babülmendep çevresinde çatışmaların yoğunlaştığı bir dönemde meydana geldi. Bölgedeki Kahbub cephesinde Yemen hükümetine bağlı güçlerle Husiler arasında son günlerde çatışmalar yaşandığı bildiriliyor.

Suudi ArabistanDünyaYemenSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • VATAN SEVER VATAN SEVER:
    Videoyu patlamadan hemen öncesine alırsanız füze olduğu görünüyor. BU BİR SALDIRI 0 0 Yanıtla
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