Fed sonrası çakılan altın, Suudi Arabistan'dan gelen haberle nefes aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fed sonrası çakılan altın, Suudi Arabistan'dan gelen haberle nefes aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fed'in eylül ayı faiz kararının ardından sert düşen altın fiyatları yeniden toparlanmaya başladı. Ons altın 4 bin 300 dolar sınırına yaklaşırken, Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı boru hattı kapasitesini yeniden artırmayı hedeflediği yönündeki haberler piyasalardaki hareketliliği artırdı. Gram altın ise 6 bin 700 liranın üzerinde işlem görüyor.

Fed'in eylül ayı faiz kararının ardından küresel piyasalarda hareketlilik arttı. Faiz kararı öncesinde yükseliş kaydeden altın fiyatları, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarının ardından sert düşüş yaşadı.

Karar öncesinde yüzde 1,3 değer kazanarak ons başına 4 bin 353 dolar seviyesine kadar çıkan altın, açıklamaların ardından yüzde 2'nin üzerinde geriledi. Ons altının fiyatı 4 bin 243 dolara kadar çekildi.

ALTIN YENİDEN YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ

Önceki seansta yaşadığı kayıpların ardından altın fiyatları yeniden toparlanmaya başladı. Ons altın, petrol fiyatlarındaki son yükselişin ivme kaybetmesi ve enflasyon baskılarının azalmasıyla 4 bin 300 dolar seviyesine doğru hareket etti.

Piyasalardaki bu hareketlilik, Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı boru hattı kapasitesinin yaklaşık yarısını birkaç gün içinde eski haline getirmeyi ve altı hafta içinde hattı tam kapasiteyle çalıştırmayı hedeflediği yönündeki haberlerin ardından geldi.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright da bu hafta başında Hürmüz Boğazı'ndan 18 milyon varil ham petrol ve petrol ürününün geçtiğini söyledi.

ONS ALTIN 4 BİN 300 DOLAR SINIRINDA

Ons altın güne 4 bin 263 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 4 bin 257 dolar, en yüksek ise 4 bin 318 dolar seviyesi görüldü. Ons altın şu sıralarda 4 bin 291 dolar seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın da ons altındaki toparlanmayla birlikte yeniden yükselişe geçti. Güne 6 bin 670 liradan başlayan gram altın, gün içerisinde en düşük 6 bin 662 lirayı, en yüksek 6 bin 758 lirayı gördü. Gram altın şu sıralarda 6 bin 716 liradan alıcı buluyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın 6.719,96 TL'den, ons altın 4.294,33 dolardan, çeyrek altın 10.900,55 TL'den, yarım altın 21.801,09 TL'den ve tam altın 43.534,90 TL'den işlem görüyor.

Cumhuriyet altını 45.261,79 TL, Reşat altını 46.631,31 TL, Ata altın 44.719,62 TL, 14 ayar altının gramı 3.877,81 TL, 18 ayar altının gramı 4.968,97 TL ve has altın ise 6.686,58 TL seviyesinde bulunuyor.

Suudi ArabistanOns AltınEkonomiEylülFEDSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meksikalı yayıncı Zendejas canlı yayında Fuego Yanardağı’nın patlamasını görüntüledi Meksikalı yayıncı Zendejas canlı yayında Fuego Yanardağı'nın patlamasını görüntüledi
Yemen’de Husilerden F-15 iddiası: Suudi uçağı düşürüldü Yemen'de Husilerden F-15 iddiası: Suudi uçağı düşürüldü
Konya’da “Kıskaç“ operasyonunda 20 zanlı yakalandı Konya'da "Kıskaç" operasyonunda 20 zanlı yakalandı
Yunanistan’da şarkıcı Mazonakis’in ölümüne ilişkin soruşturmada iki doktor tutuklandı Yunanistan’da şarkıcı Mazonakis’in ölümüne ilişkin soruşturmada iki doktor tutuklandı
Bursa’da içme suyu barajını besleyen derede toplu balık ölümü Bursa'da içme suyu barajını besleyen derede toplu balık ölümü
FETÖ’nün “evlendirme masası“ çökertildi 60 gözaltı, 22’si aktif görevde FETÖ'nün "evlendirme masası" çökertildi! 60 gözaltı, 22'si aktif görevde
Kayıp bebek soruşturmasında gözaltılar adliyeye sevk edildi Kayıp bebek soruşturmasında gözaltılar adliyeye sevk edildi
8 çocuk babasına yolda kanlı infaz 8 çocuk babasına yolda kanlı infaz
İran’ın nokta atışı saldırılarının sırrı ortaya çıktı Rusya istihbarat sağladı iddiası İran'ın nokta atışı saldırılarının sırrı ortaya çıktı! Rusya istihbarat sağladı iddiası
Balkondan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Balkondan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti’ye şartlı destek sinyali Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti'ye şartlı destek sinyali
10:58
THY’nin İtalya’daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı
THY'nin İtalya'daki turnuvasına vize engeli: Yerine başka takım alındı
10:50
Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik
Gala gecesinde Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında gerginlik
10:42
Fenerbahçe’den ocak bombası Hedefte 2 yıldız var
Fenerbahçe'den ocak bombası! Hedefte 2 yıldız var
10:36
Osimhen’in masaj görüntüleri tepki çekti Taraftarlar aynı soruyu soruyor
Osimhen'in masaj görüntüleri tepki çekti! Taraftarlar aynı soruyu soruyor
10:18
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2’si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
Kozinoğlu soruşturmasında yeni operasyon: 2'si eski savcı 3 kişi gözaltında, Hasan Atilla Uğur aranıyor
10:06
Kritik zirve sonrası Merkez Bankası ve SPK’dan art arda açıklama
Kritik zirve sonrası Merkez Bankası ve SPK'dan art arda açıklama
09:54
Mert Hakan Yandaş gün sayıyor Dönüş tarihi belli oldu
Mert Hakan Yandaş gün sayıyor! Dönüş tarihi belli oldu
09:53
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan “borsa“ açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "borsa" açıklaması: Gerekli tüm tedbirler süratle alınacak
09:45
Gerekçe bilindik 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü
Gerekçe bilindik! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü
08:39
Fenerbahçe’de taşlar yerinden oynuyor 4 isim kulübeye
Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! 4 isim kulübeye
07:58
Erdoğan’dan kurmaylarına uyarı: Provokasyonlara dikkat, çok kritik bir sürece giriyoruz
Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Provokasyonlara dikkat, çok kritik bir sürece giriyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 11:21:30. #7.12#
SON DAKİKA: Fed sonrası çakılan altın, Suudi Arabistan'dan gelen haberle nefes aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement