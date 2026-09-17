Fed sonrası çakılan altın, Suudi Arabistan'dan gelen haberle nefes aldı

Fed'in eylül ayı faiz kararının ardından küresel piyasalarda hareketlilik arttı. Faiz kararı öncesinde yükseliş kaydeden altın fiyatları, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamalarının ardından sert düşüş yaşadı.

Karar öncesinde yüzde 1,3 değer kazanarak ons başına 4 bin 353 dolar seviyesine kadar çıkan altın, açıklamaların ardından yüzde 2'nin üzerinde geriledi. Ons altının fiyatı 4 bin 243 dolara kadar çekildi.

ALTIN YENİDEN YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİRDİ

Önceki seansta yaşadığı kayıpların ardından altın fiyatları yeniden toparlanmaya başladı. Ons altın, petrol fiyatlarındaki son yükselişin ivme kaybetmesi ve enflasyon baskılarının azalmasıyla 4 bin 300 dolar seviyesine doğru hareket etti.

Piyasalardaki bu hareketlilik, Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı boru hattı kapasitesinin yaklaşık yarısını birkaç gün içinde eski haline getirmeyi ve altı hafta içinde hattı tam kapasiteyle çalıştırmayı hedeflediği yönündeki haberlerin ardından geldi.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright da bu hafta başında Hürmüz Boğazı'ndan 18 milyon varil ham petrol ve petrol ürününün geçtiğini söyledi.

ONS ALTIN 4 BİN 300 DOLAR SINIRINDA

Ons altın güne 4 bin 263 dolardan başladı. Gün içerisinde en düşük 4 bin 257 dolar, en yüksek ise 4 bin 318 dolar seviyesi görüldü. Ons altın şu sıralarda 4 bin 291 dolar seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın da ons altındaki toparlanmayla birlikte yeniden yükselişe geçti. Güne 6 bin 670 liradan başlayan gram altın, gün içerisinde en düşük 6 bin 662 lirayı, en yüksek 6 bin 758 lirayı gördü. Gram altın şu sıralarda 6 bin 716 liradan alıcı buluyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın 6.719,96 TL'den, ons altın 4.294,33 dolardan, çeyrek altın 10.900,55 TL'den, yarım altın 21.801,09 TL'den ve tam altın 43.534,90 TL'den işlem görüyor.

Cumhuriyet altını 45.261,79 TL, Reşat altını 46.631,31 TL, Ata altın 44.719,62 TL, 14 ayar altının gramı 3.877,81 TL, 18 ayar altının gramı 4.968,97 TL ve has altın ise 6.686,58 TL seviyesinde bulunuyor.