Sakarya'da eski belediye başkanı cinayetinde 7 sanık yargılanacak - Son Dakika
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Sakarya'da eski belediye başkanı cinayetinde 7 sanık yargılanacak

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Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un 27 Temmuz 2024'te silahla öldürülmesine ilişkin azmettirme suçlamasıyla 3 sanık hakkında açılan dava, 4 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi. Birleşen dosyada 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek.

Sakarya'da eski Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un silahla öldürülmesine ilişkin azmettirme suçlamasıyla 3 sanık hakkında açılan dava, 4 sanığın yargılandığı davayla birleştirildi.

Soğuk'un, 27 Temmuz 2024'te Yeni Mahalle'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada, Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında verilen takipsizlik kararı itiraz üzerine kaldırılan 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu 3 sanığın fezlekeleri Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesine mevcut dava dosyasıyla birleştirme talebiyle gönderilen iddianamede, tutuksuz sanıklar E.B, D.A.D. ile oğlu M.D. hakkında "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, Soğuk'un ölümüne sebebiyet veren ve haklarında kamu davası açılan sanıklar N.E. O.E. M.G. ve M.F.Ö'nün "tasarlayarak kasten öldürme" suçunu, sanıklar E.B, D.A.D. M.D. ile görüşmeleri ve aldıkları bilgiler sonucunda gerçekleştirdiklerinin anlaşıldığı savunuldu.

İddianamede, E.B. ile N.E. arasındaki organik bağ ve beyanların aksine olay tarihinden önce gerçekleştirilen buluşma ve görüşmeler ile D.A.D. ve M.D'nin sanık O.E. ile buluşmaları ve görüşmeleri hususunun bu durumu desteklediği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Ferizli ilçesinde yer alan taşınmazları ile ilgili olarak amaçladıkları menfaatlerinin gerçekleşmesinde engel olarak gördükleri maktulü ortadan kaldırmaya karar verecek nitelikte husumet besledikleri, şüphelilerin öldürme kararı vermeleri akabinde aralarında sıkı ilişki olan sanıklar ile irtibata geçerek bu kararlarını sanıklara iletmeleri, maktulün ikamet bilgisini, çıkış saati bilgilerini verdikleri, sanıkların bu doğrultuda keşif yaptıkları, yapılan keşifler sırasında ve eylemden önce şüpheliler ile iletişim kurulduğu ve son planı E.B'ye ait olan iş yerinde gerçekleştirdiklerinin tespit edildiği anlaşılmıştır."

Olay sonrasında sanıklar arasındaki iletişimin ciddi şekilde kesildiği ancak M.D. ile O.E'nin baz sorgusu neticesinde olaydan sonra gözaltılar akabinde Serdivan Karakolu yakınlarında buluştuklarının görüldüğü aktarılan iddianamede, "Şüphelilerin, sanıkların eyleminden haberlerinin olmadığına dair savunmalarının salt suçtan kurtulmaya yönelik anlatımlarından ibaret olduğunun anlaşıldığı, bu bağlamda şüphelilerin N.E. ve O.E. üzerinden M.G. ve M.F.Ö. ile para karşılığında anlaşarak maktulü tasarlayarak öldürmeleri için azmettirdikleri yönünde kamu davası açmaya yeter şüphenin oluştuğu anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

İki dosyanın birleştirildiği davada, 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek.

Süreç

Ferizli'nin 2009-2019 dönemindeki belediye başkanı Ahmet Soğuk, 27 Temmuz 2024'te Yeni Mahalle'deki evinden çıktıktan sonra aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında yakalanan zanlılar M.F.Ö, M.G. ve N.E. tutuklanmış, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan N.E.'nin kardeşi O.E. de yeniden gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar M.F.Ö, M.G, N.E. ve O.E.'nin "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sakarya'da eski belediye başkanı cinayetinde 7 sanık yargılanacak - Son Dakika

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