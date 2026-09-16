Bruno Genesio'dan Beşiktaş için ses getiren itiraf: Kulaklarım 2-3 gün ağrıdı - Son Dakika
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Bruno Genesio'dan Beşiktaş için ses getiren itiraf: Kulaklarım 2-3 gün ağrıdı

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Bruno Genesio\'dan Beşiktaş için ses getiren itiraf: Kulaklarım 2-3 gün ağrıdı
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Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa Ligi’nde yer alan en iyi takımlardan biri olduğun söyleyen Olympique Marsilya Teknik Direktörü Bruno Genesio, "Çok iyi oyuncuları var. Orta sahada ve ileride olmakla beraber geri hattının da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Seyircisiyle beraber iyi oynayan bir takım. Daha öncesinde bu atmosferle karşı karşıya gelmiştim. Ama tabii ki kulaklarım da 2-3 gün ağrıdı. Bunu da söylemeliyim açıkça'' dedi.

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Olympique Marsilya, yarın saat 22.00’de başlayacak mücadelede Beşiktaş’ın konuğu olacak. 

''BİRAZCIK ŞANS VERELİM İSTİYORUZ''

Bu müsabaka öncesi stadyumda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fransız ekibinin teknik direktörü Bruno Genesio, "Ekibimizle konuşuyoruz ve oynamayan oyuncularımıza da birazcık şans verelim istiyoruz. Tabii ki de Rennes mücadelesinden 11 tane farklı oyuncuyla çıkacağım anlamına gelmiyor ama dengeli değişiklikler olabileceğini de söyleyebilirim yarın için" ifadelerini kullandı.

Bruno Genesio'dan Beşiktaş için ses getiren itiraf: Kulaklarım 2-3 gün ağrıdı

''İSTEDİĞİMİZ SONUÇLARI ALMADIK''

Kötü bir dönemden geçtiklerini ancak iyi olmak için çalışmaya devam ettiklerini belirten Fransız teknik adam, "Ekip ve oyuncular olarak sonuçlar kötü de olsa zaman zaman enteresan şeyler de gösterdik aslında. Saha içerisinde iyi olabileceğimize dair sinyaller de verdik. Daha iyi olabilirdi, daha iyi sonuçlar çıkartabilirdik bunlardan. Tabii ki istediğimiz sonuçları almadık. Ama dediğim gibi, oyun anlamında bazı iyi şeyleri gösterebildiğimizi düşünüyorum en azından. Sonuçların da zamanla geleceğini düşünüyorum. Sonuçta biz ciddi şekilde çalışmaya devam ediyoruz takım olarak" şeklinde konuştu.

Bruno Genesio'dan Beşiktaş için ses getiren itiraf: Kulaklarım 2-3 gün ağrıdı

''TURNUVANIN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ''

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş’ı çok iyi analiz ettiklerini dile getirdi. Genesio, "Çok iyi oyuncuları var. Orta sahada ve ileride olmakla beraber geri hattının da çok iyi olduğunu düşünüyorum. Seyircisiyle beraber iyi oynayan, oyuna iyi giren bir takımdan bahsediyoruz. Bunu ben zaten tecrübe ettim. 2017'de geldiğimde takımla taraftarın birleştiğini bu şekilde görmüştüm. Ama Rennes'de bize umut olan bazı şeyler vardı. Şimdi bu turnuvanın en iyi takımlarından biri olan Beşiktaş'a karşı oynayacağız. Bunu da açıkça söyleyebilirim. Onlara karşı da en iyisini vermek istiyoruz" dedi.

Bruno Genesio'dan Beşiktaş için ses getiren itiraf: Kulaklarım 2-3 gün ağrıdı

''KULAKLARIM 2-3 GÜN AĞRIDI''

Tecrübeli çalıştırıcı, siyah-beyazlı taraftarların oluşturduğu ortamdan ‘Avrupa'da gördüğüm en iyi atmosferlerden’ diye bahsederek, şunları söyledi: "Hepimizin her zaman hayalidir böyle atmosferlerde oynamak. Bu bazen bizi iter de aslında bu ortam. 2017'de ben zaten buraya geldiğimde onu tatmıştım. Daha öncesinde bu atmosferle karşı karşıya gelmiştim. Ama tabii ki kulaklarım da 2-3 gün ağrıdı. Bunu da söylemeliyim açıkça. Zorlu bir atmosfer var burada tabii ki. Avrupa'da gördüğüm en iyi atmosferlerden biri olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Kolay geçmeyecek tabii ki."

Bruno Genesio'dan Beşiktaş için ses getiren itiraf: Kulaklarım 2-3 gün ağrıdı

''BAZEN YÜZDE 100'ÜNÜ VERMEK DE YETMİYOR''

Alınan kötü sonuçların arkasındaki sebeplerin sorulması üzerine Genesio, "Benzer şekilde bazı pozisyonlara giriyoruz. O girdiğimiz pozisyonlarda biz atamıyorken rakibimiz buna çok benzer pozisyonlarda bize aynı şekilde cezayı kesiyor. Biraz başarısızlık da diyebilirim. Biraz bazen tercih hataları diye söyleyebilirim. Ama en azından şu an umuttan bahsedersek bazı şeyleri daha iyi görebiliriz. Oyuncularımız yüzde 100’ünü veriyor. Bundan hiçbir şüphem yok. Ama bu yüzde 100 de demek ki bazen yetmiyor. İdman da oyuncu grubuyla biraz daha fazla bazı şeylerin üzerini çizmeye çalışıyoruz" cevabını verdi.

Bruno Genesio'dan Beşiktaş için ses getiren itiraf: Kulaklarım 2-3 gün ağrıdı

''ŞEMSİYE AÇIP BAYRAKLARIN ALTINA SAKLANMIYORUM''

Bruno Genesio, hiç transfer yapmadan hem ligde hem de Avrupa kupalarında mücadele ettiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bir takım düşünün ki hiç transfer yapmadan Avrupa kupalarına katılıyor. Kulübün ekonomik olarak doğru yola sokulması gerektiğini düşünüyorum. Bunun ardından sportif anlamda beklentiye girilebilir. Başkanımızla benzer fikirlere sahibiz. Sadece biraz zaman istiyorum. Ben şemsiye açıp da bahanelerin arkasına saklanmıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyorum. Şemsiye açıp bahanelerin altına saklanmıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."

Bruno Genesio'dan Beşiktaş için ses getiren itiraf: Kulaklarım 2-3 gün ağrıdı
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