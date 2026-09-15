Trump Jr. ve eşi, düğün kutlamalarının bir bölümünün Rus oligark tarafından finanse edildiğini doğruladı - Son Dakika
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Trump Jr. ve eşi, düğün kutlamalarının bir bölümünün Rus oligark tarafından finanse edildiğini doğruladı

Trump Jr. ve eşi, düğün kutlamalarının bir bölümünün Rus oligark tarafından finanse edildiğini doğruladı
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ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ile eşi Bettina Trump, mayısta düzenlenen düğün kutlamalarının bir bölümünün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Rus oligark Umar Kremlev tarafından finanse edildiğini doğruladı.

Bettina Trump'ın, sosyal medya hesabından eşiyle ortak imzayla paylaştığı açıklamada, Kremlev'in "yakın bir dostları" olduğu belirtilerek düğünden sonra düzenlenen iki gecelik kutlamalara ev sahipliği yaptığı ifade edildi.

"OLAĞANÜSTÜ CÖMERT BİR DÜĞÜN HEDİYESİ"

Açıklamada, Kremlev'in desteğinin "olağanüstü cömert bir düğün hediyesi" olduğu savunularak "Bunun için o zaman da minnettardık, bugün de öyleyiz." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada ayrıca, "Dostluk siyasi bir motivasyon gerektirmez. Cömertlik de otomatik olarak bir gündem taşımaz. Bazen bir düğün hediyesi yalnızca bir düğün hediyesidir." ifadelerine yer verildi.

Kar amacı gütmeyen araştırmacı gazetecilik kuruluşu ProPublica ise aynı gün yayımladığı haberinde, Kremlev'in üç gün süren kutlamalar için yüz binlerce dolarlık masrafı karşıladığını öne sürdü.

KREMLEV'İN PUTİN'E YAKINLIĞI GÜNDEMDE

Uluslararası Boks Birliği (IBA) Başkanı olan Umar Kremlev, kısa süre önce Putin tarafından "Dostluk Nişanı" ile ödüllendirilmişti.  Donald Trump Jr. daha önce de Rusya bağlantıları nedeniyle kamuoyunun gündemine gelmişti.

2016'daki başkanlık seçimleri sırasında Trump Jr.'ın Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile New York'taki Trump Tower'da yaptığı görüşme, Trump seçim kampanyasının Rusya'nın seçimlere müdahale girişimleriyle koordinasyon içinde olup olmadığını araştıran federal ve kongre soruşturmalarının odak noktalarından biri olmuştu.

Kaynak: AA

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