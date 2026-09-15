Aksaray'da 5'inci kattan düşen 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Aksaray'ın Paşacık Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 5'inci katından düşen 18 yaşındaki genç kız ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aksaray'da bir apartmanın 5'inci katından düşen genç kız yaşamını yitirdi.
Paşacık Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 5. katında oturan 18 yaşındaki Elif Ö, evin penceresinden düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Elif Ö. hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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