Erdoğan’dan NATO liderlerine verilen silah hediyesiyle ilgili ilk açıklama: Eserlerimizi takdim edelim istedik - Son Dakika
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Erdoğan’dan NATO liderlerine verilen silah hediyesiyle ilgili ilk açıklama: Eserlerimizi takdim edelim istedik

Erdoğan’dan NATO liderlerine verilen silah hediyesiyle ilgili ilk açıklama: Eserlerimizi takdim edelim istedik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi’ne katılan liderlere hediye edilen tabancalarla ilgili ilk kez açıklama yaptı. MKE üretimi silahların Türkiye’nin savunma sanayisindeki kabiliyetlerini göstermek amacıyla liderlere takdim edildiğini belirten Erdoğan, “Eserlerimizi onlara takdim edelim istedik. Malum ‘Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.’" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’nin ardından zirveye katılan liderlere hediye edilen ve uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandıran tabancalarla ilgili ilk kez konuştu. Erdoğan, MKE üretimi silahların liderlere Türkiye’nin savunma sanayisini göstermek amacıyla hediye edildiğini belirterek, liderlerin hediyeden memnun kaldığını söyledi.

Erdoğan’dan NATO liderlerine verilen silah hediyesiyle ilgili ilk açıklama: Eserlerimizi takdim edelim istedik

Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Makine Kimya’nın ürünleriyle ortaya çıktık ve Makine Kimya’nın ürünleriyle bütün bu gelen liderlere bu silahlardan hediye ettik. Niye? Biz Türkiye’yiz. Eserlerimizi onlara takdim edelim istedik. Malum ‘Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.’ Ve güzel oldu. Memnun oldular, mutlu oldular. Ve biz de tabii bu mutluluğu sağladığımız için ayrıca mutlu olduk ve liderler zirvesini hamdolsun tavan yaptırdık. Tavan oldu.”

NATO LİDERLERİNE İSİMLERİNE ÖZEL TABANCA

2026 NATO Zirvesi’nin ardından liderlere, üzerinde isimlerinin işlendiği Gümüşay marka .357 Magnum revolverler ve mühimmat hediye edildi. Silahların MKE tarafından üretildiği ve ahşap kutular içerisinde takdim edildiği bildirildi. Hediyenin amacı, Türkiye’nin savunma sanayisindeki üretim kapasitesini öne çıkarmak olarak aktarılırken, alışılmadık hediye uluslararası basında da geniş yer buldu.

Erdoğan’dan NATO liderlerine verilen silah hediyesiyle ilgili ilk açıklama: Eserlerimizi takdim edelim istedik

BAZI LİDERLER SİLAHLARI ÜLKELERİNE GÖTÜREMEDİ

Hediyeler kısa sürede farklı ülkelerde hukuki ve gümrük düzenlemeleri nedeniyle dikkat çekti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ülkesindeki silah mevzuatı nedeniyle hediyesini Türkiye’de bıraktı ve silahın etkisiz hale getirilmesi süreci gündeme geldi. Belçika Başbakanı Bart De Wever ise silahı Brüksel’e ulaştığında havaalanı polisine teslim etti. Hollanda ve İsveç liderlerinin hediyeleri de Ankara’daki büyükelçiliklerde muhafaza edildi.

BAZILARI MÜZEYE BAĞIŞLADI

Bazı liderler ise tabancaları müzeye bağışlama yolunu tercih etti. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, kendisine verilen silahı gerekli güvenlik işlemlerinin ardından bir askeri müzeye bağışlama niyetinde olduğunu açıklamıştı,  Yunanistan Başbakanı da hediyeyi Atina’daki Savaş Müzesi’ne verme planını duyurmuştu. Kanada Başbakanı Mark Carney ise silahın etkisiz hale getirildiğini ve müzeye bağışlanabileceğini belirtmişti.

Erdoğan’dan NATO liderlerine verilen silah hediyesiyle ilgili ilk açıklama: Eserlerimizi takdim edelim istedik

SLOVAK LİDER SİLAHI UÇAKTA GAZETECİLERE GÖSTERDİ

Hediyeler arasında en dikkat çeken görüntülerden biri ise Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini’den geldi. Pellegrini, zirvenin ardından makam uçağında gazetecilere Erdoğan’ın kendisine verdiği, üzerinde adının yazılı bulunduğu tabancayı gösterdi.

MACAR LİDERDEN DİKKAT ÇEKEN GÖNDERME

Erdoğan’ın NATO Zirvesi’nde liderlere tabanca hediye etmesinin ardından Macaristan Başbakanı Péter Magyar’dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi. Magyar, Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif’in kendisine gönderdiği mango hediyesini paylaşırken, “Herkes hediye olarak tabanca vermez” ifadelerini kullandı. Magyar’ın sözleri, Erdoğan’ın NATO liderlerine verdiği silahlara gönderme olarak yorumlandı.

Erdoğan’dan NATO liderlerine verilen silah hediyesiyle ilgili ilk açıklama: Eserlerimizi takdim edelim istedik

HEDİYE DÜNYA BASININDA GÜNDEM OLDU

Liderlere doğrudan ateşli silah hediye edilmesi, NATO Zirvesi’nin siyasi gündeminin yanı sıra diplomatik hediye uygulamaları açısından da tartışma yarattı. Reuters ve AP, bazı liderlerin hediyeleri ülkelerine götürmekte yasal ve lojistik sorun yaşadığını, bazılarının ise silahları devlet kurumlarında veya müzelerde muhafaza etmeyi tercih ettiğini aktardı.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Hediye, Nato, MKE, Son Dakika

Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan’dan NATO liderlerine verilen silah hediyesiyle ilgili ilk açıklama: Eserlerimizi takdim edelim istedik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan’dan NATO liderlerine verilen silah hediyesiyle ilgili ilk açıklama: Eserlerimizi takdim edelim istedik - Son Dakika
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