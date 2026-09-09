Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi - Son Dakika
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Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi

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ABD'nin İran'a ait ham petrol tankerlerine yönelik saldırılarının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün'deki Al Azraq Üssü'nü vurdu. Hayber Şiken, Qadr, İmad ve küme başlıklı Qadr olmak üzere 4 farklı balistik füze sistemiyle vurulduğu duyurulan ABD üssüne ağır hasar verildiği ifade edildi.

ABD'nin İran'a ait ham petrol tankerlerine yönelik saldırılarına misilleme olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Ürdün'deki Al Azraq Üssü'ne dört farklı balistik füze ile saldırı düzenledi. Ürdün semalarında sivil kameralara yansıyan operasyona ait görüntüler İran tarafından servis edilirken, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

SAVAŞ UÇAKLARI VE SIĞINAKLAR VURULDU

DMO tarafından Ürdün'deki Al Azraq Üssü'nde konuşlu ABD güçlerine ve Merkez Komutanlığı karargahına yönelik gerçekleştirilen saldırıda katı ve sıvı yakıtlı çok sayıda balistik füze kullanıldı. Yapılan resmî açıklamada operasyonun "saldırganları cezalandırmayı" amaçladığı kaydedilerek, "Bu kapsamda F-35, F-16 ve F-15 savaş uçaklarının bakım, hazırlık ve konuşlanma tesisleri ile sığınakları vurularak düşmana ağır hasar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi

DÖRT FARKLI FÜZE VE DİKKAT ÇEKEN MESAJ

İran'ın yayınladığı operasyon görüntülerine göre, hedefleri vurmak için dört farklı füze sistemi eş zamanlı olarak ateşlendi. Saldırıda Hayber Şiken, Qadr, İmad ve küme başlıklı Qadr füzelerinin kullanıldığı bildirildi. Operasyon öncesinde ateşlenen füzelerden birinin üzerinde yazılı olan "İran, Hürmüz'den iğne ucu kadar geri adım atmayacak." mesajı, bölgedeki restleşmenin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi
Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi

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Son Dakika Gündem Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Recep üzülmüştür 17 2 Yanıtla
  • yaşar Arslan yaşar Arslan:
    maşallah maşallah maşallah süper. Allah İran'ı muhafaza muvaffak etsin inşallah. 18 0 Yanıtla
  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Sayısı 4 adet Allah aşkına ABD İran’ı kevgire çevirmiş sayısı belli değil 1 8 Yanıtla
  • mahmutugurlu484@gmail.com [email protected]:
    İran dört ayrı füze kullanmış İslam'ın şerefi sizinle musluman halk gurur duymalı 0 0 Yanıtla
  • fatih uçar fatih uçar:
    konu her ne olursa olsun. Abd ye karşı iranı savunurum. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ürdün'deki ABD üssü cehennemi yaşadı! İran 4 farkı füzeyi aynı anda ateşledi - Son Dakika
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